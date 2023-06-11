Дорога полуниця: власник сімейної ферми "Файна Berry" розповів, коли чекати на здешевшання смачної ягоди і на скільки

Ціни на полуницю в Україні ще знизяться, проте не будуть нижчі за минулорічні, каже власник сімейної ферми "Файна Berry"

Цьогоріч українців неприємно вразили ціни на полуницю, проте вони поступово знижуються і вже в найближчі тижні можна очікувати, що вони досягнуть своєї мінімальної позначки.

Проте, як зазначає власник сімейної ферми "Файна Berry" зі Львівщини Микола Стецьків, не варто очікувати, що цьогорічна полуниця буде дешевшою, ніж минулого року.

"За даними минулого року пік зниження цін припав на 21 червня — оптова ціна знизилася на 10 гривень до 42,50 грн. Це була найнижча ціна за два роки. Чи буде цього року ціна нижча? Не мало би бути", — розповідає аграрій.

Микола Стецьків пояснює, що висока ціна виправдана, адже фермер дуже сильно вкладається, щоб отримати якісну ягоду.

"Якщо ви хочете рік-у-рік купувати якісну, хорошу, корисну і смачну ягоду у фермера, змиріться, що вона коштуватиме недешево. Бо він орендує найкращу землю, в нього найкращі саджанці, добрива тощо. У нього дуже багато витрат, щоб ти отримав смачну ягоду, користь від неї і емоцію", — каже власник "Файна Berry".

Говорячи про цьогорічний сезон полуниці, Стецьків пояснив, що частину врожаю через примхи погоди фермери втратили.

"У нас не було зими, спочатку йшло тепло, тобто весна прийшла швидше, аніж звичайно, а потім вже вона переросла в холодну із морозами та дощами. Рослини пішли в ріст раніше, а потім частина врожаю була втрачена через заморозки. Зараз десь заливає, а десь град б'є, тож фермери знову зазнають збитків. Погода може знищити фермера за хвилину", — каже фермер.

Більше про полуничний бізнес в Україні і не тільки читайте в інтерв'ю Миколи Стецьківа "Телеграфу": "Шлях до "Берріленду": як побудувати полуничний бізнес і обминути камені на цьому шляху".