"Боріться до останнього": на Миколаївщині фермер спас врожай від повені після підриву Каховської ГЕС (відео)

Аграрій з однодумцями звів високий вал на березі річки, і змусив небезпечну хвилю відступити

На підрив Каховської ГЕС довелося оперативно реагувати не тільки військовим, а й мирним українцям. Причому наслідки підтоплення, як відомо, зачепили не тільки Херсонську область. На Миколаївщині, наприклад, місцеві аграрії занепокоїлися тим, як можна вберегти майбутній урожай.

Про те, як всупереч долі та підлим задумам російського ворога діяв один з агровиробників у Миколаївській області, розповів у своєму акаунті в TikTok його колега Віктор Свідерський.

У ролику блогер показав вал, який знайомий аграрій почав терміново зводити зі своїми однодумцями посла підриву ГЕС: його насипали на березі Бугу за допомогою трактора. І коли висока вода Дніпра після повені хлинула в невеличку річку, вал стримав її натиск, і вбивча хвиля лише "облизала" насип, не зумівши завдати шкоди овочам. В деяких місцях воді вдавалося переливатися через земляний вал, але коли таки траплялося, на місце прориву кидались люди, і де трактором, де – лопатами знову відновлювали захисну стіну.

"Все повністю було залито водою, але зайти далі їй не вдалося, – говорить Віктор Свідерскьий, показуючи потужну земляну загорожу. – Вода не дісталася ні кавунчиків, ні моркви, ні огірків".

Боротьба за врожай тривала дві доби, після чого фермер, за його словами, відсипався протягом доби. Але переміг у протистоянні з підлістю росіян і примхами негоді.

"Тож боріться до останнього, і ні на секунду не здавайтеся", — резюмує свою розповідь Віктор Свідерський.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українським фермерам доводиться постійно боротися з примхами погоди, і як вони навчилися забезпечувати врожай у будь-яких умовах.