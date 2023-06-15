Грета Тунберг откровенно высмеяла работу ООН после подрыва Каховской ГЭС (видео)

В сети оценили высказывание экоактивистки

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в украинской акции под представительством ООН в немецком Бонне и дала свой комментарий насчет "работы" организации на Херсонщине, где оккупантами был совершен подрыв ГЭС.

В ходе митинга девушка прокомментировала вопрос журналистов насчет того, как она могла бы оценить работу ООН. В ответ на него девушка лишь посмеялась и заявила, что "не очень высоко". Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter волонтер Александр Науменко.

Реакцию Гретты стали активно комментировать пользователи сети. Многие в свою очередь выразили благодарность девушке за поддержку Украины.

В то же время в сети появились и отрицательные комментарии, поскольку некоторые возмутились долгим молчанием экоактивистки.

Стоит отметить, что митинг, в котором приняла участие Грета Тунберг, был призван обратить внимание на совершенное захватчиками преступление и не допустить избежания их наказание на техногенное бедствие, поскольку нулевая реакция ООН на это происшествие просто шокировало Украину.

Фото - facebook.com/anna.chaika.1

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по мнению Греты Тунберг, россия должна быть наказана за свои действия, а вторжение рф в Украину экоактивистка назвала зверством.