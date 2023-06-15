Грета Тунберг відверто висміяла роботу ООН після підриву Каховської ГЕС (відео)

У мережі оцінили висловлювання екоактивістки

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в українській акції під представництвом ООН у німецькому Бонні та дала свій коментар щодо "роботи" організації на Херсонщині, де окупантами було здійснено підрив ГЕС.

Під час мітингу дівчина прокоментувала питання журналістів щодо того, як вона могла б оцінити роботу ООН. У відповідь на нього дівчина лише посміялася та заявила, що "не дуже високо". Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Twitter волонтер Олександр Науменко.

Реакцію Грети стали активно коментувати користувачі мережі. Багато хто своєю чергою висловив подяку дівчині за підтримку України.

Водночас у мережі з’явилися й негативні коментарі, оскільки дехто обурився довгим мовчанням екоактивістки.

Варто зазначити, що мітинг, у якому взяла участь Грета Тунберг, був покликаний звернути увагу на скоєний загарбниками злочин і не допустити уникнення їхнього покарання на техногенне лихо, оскільки нульова реакція ООН на цю подію просто шокувала Україну.

Фото — facebook.com/anna.chaika.1

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на думку Грети Тунберг, росія має бути покарана за свої дії, а вторгнення рф в Україну екоактивістка назвала звірством.