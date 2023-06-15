Грета Тунберг відверто висміяла роботу ООН після підриву Каховської ГЕС (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мережі оцінили висловлювання екоактивістки
Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в українській акції під представництвом ООН у німецькому Бонні та дала свій коментар щодо "роботи" організації на Херсонщині, де окупантами було здійснено підрив ГЕС.
Під час мітингу дівчина прокоментувала питання журналістів щодо того, як вона могла б оцінити роботу ООН. У відповідь на нього дівчина лише посміялася та заявила, що "не дуже високо". Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Twitter волонтер Олександр Науменко.
Реакцію Грети стали активно коментувати користувачі мережі. Багато хто своєю чергою висловив подяку дівчині за підтримку України.
Водночас у мережі з’явилися й негативні коментарі, оскільки дехто обурився довгим мовчанням екоактивістки.
Варто зазначити, що мітинг, у якому взяла участь Грета Тунберг, був покликаний звернути увагу на скоєний загарбниками злочин і не допустити уникнення їхнього покарання на техногенне лихо, оскільки нульова реакція ООН на цю подію просто шокувала Україну.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на думку Грети Тунберг, росія має бути покарана за свої дії, а вторгнення рф в Україну екоактивістка назвала звірством.