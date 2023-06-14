"Червонокнижні" тритони, ємуранчики, сліпаки. Яких тварин вбила росія в Україні через підрив Каховської ГЕС

Шкода дикій природі України від дій окупантів просто жахлива

Внаслідок розливу води після підриву росіянами Каховської ГЕС величезна кількість рідкісних тварин, що проживали нижче за течією Дніпра, загинули. Так до берегів Чорного моря в Одеській області змило багато червонокнижних тритонів. Рідкісних тварин знайшли працівники національного природного парку "Тузлівські лимани" та змогли врятувати частину рідкісного виду, проте більшість загинула.

Відомо також про інших загиблих тваринок, але остаточні дані можуть виявитися жахливими, адже у цих місцях розташовувалися одразу декілька природних парків. За прогнозом Мінекології, понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів (захищених Бернською конвенцією), назавжди зникнуть із цих місцин. А береги водосховища будуть непридатні для існування всього живого.

"Телеграф" розповідає про рідкісні види звірів, які постраждали внаслідок воєнного злочину росіян:

Тритони з Червоної Книги

Міндовкілля повідомило, що працівники парку змогли врятувати 55 тритонів, які занесені до Червоної книги України, але 149 тварин виявили загиблими. Тритони не мешкають в солоній воді. Вцілілих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки.

На сторінці "Тузлівських лиманів" уточнюють, що зараз вода на узбережжі моря дуже опріснена дніпровською водою. Також хвилею винесло жаб різних видів. Ті тритони чи жаби, що були ще живі, одразу ставали їжею для птахів-мартинів, бакланів, чапель, наземних хижих ссавців.

Сліпак піщаний, який живе переважно на Херсонщині

У Чорноморському біосферному заповіднику на Херсонщині є рідкісний вид сліпака піщаного (Spalax arenarius), ця тваринка зустрічалася переважно на цій території та стала одним із перших кандидатів на зникнення, констатував кандидат біологічних наук Михайло Русін, передає Speka.

Сліпак живе під землею, плавати не вміє.

Сліпак піщаний

Побоювання науковця стосуються насамперед Нижньодніпровських пісків, де живе багато рідкісних видів, деякі з них не зустрічаються більше ніде на планеті.

"І ці види не пристосовані до таких затоплень. Особливо вразливими є степові ссавці, які жили у своїх норах і гадки не мали, що завтра їх накриє потоп", — каже науковець.

Степова мишівка Нордмана

Затопленні 70% світової популяції мишівки Нордмана (Sicista loriger), що може призвести до її зникнення в майбутньому. Вид внесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий".

Степова мишівка Нордмана

Ємуранчики Фальц-Фейна

До 50% популяції ємуранчика Фальц-Фейна (Stylodipus telum falzfeini) може зникнути, повідомляє Українська природоохоронна група. Маленького гризуна місцеві називають олешківським кенгуру через здатність вправно перестрибувати дорогу.

Цей рідкісний маленький ссавець, розмір якого ледь перевищує 10 см (самка трішки більша - до 12 см), є також ендеміком Нижньодніпровських пісків. Вид зустрічається лише на незалісненій та неораній територіях. Науковці роками вивчали популяції та робили кроки до розуміння біології рідкісної тварини для того, щоб зберегти її оселища та сам вид. Але підрив Каховської ГЕС перекреслив ці зусилля.

Затопило гнізда з пташенятами, умови для рідкісних видів втрачені

Через майже повне зникнення Каховського водосховища на цій території зникне низка рідкісних видів птахів, які тут гніздяться. Це чапля жовта, чепура мала, колпиця, кулик-сорока, ремез звичайний та інші.

Українська природоохоронна група пояснює, що важливим є гніздування птахів на кучугурах в центрі водосховища, які до цього часу були на ізольованих островах, та тепер можуть отримати прямий сухопутний доступ хижаків і людей. Ці місця давно досліджувалися орнітологами й становлять значний інтерес.

Чапля жовта

Окрім того, в зоні затоплення будуть знищені важливі місця гніздування десятків тисяч водно-болотних та прибережно-водних птахів. Штучна повінь застала птахів в період гніздування, зокрема наявності пташенят. Втратять гніздові колонії чаплі, чепури, коровайки, крячки, качки, погоничи, пастушок, лиска, водяна курочка, лебідь-шипун.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила в ефірі Всеукраїнського телемарафону, що найбільше постраждали популяції птахів в прибережних плавнях біля Каховської ГЕС. Ані у тварин, ані у птахів не було часу на порятунок.

"Це були лічені години й такий залп води, такий вибух, що тварини просто не могли врятуватися. В першу чергу загинули ті, хто не міг швидко пересуватися. Дуже серйозно постраждали популяції птахів в прибережних плавнях, бо дуже багато вже мали пташенят. Дорослі птахи могли піднятися в повітря, але пташенят ніщо не могло врятувати та це покоління цінних птахів, на жаль, втрачено", — зазначила Тимочко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", де мешкало близько 300 тварин. Більшість звірів загинуло.