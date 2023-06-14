"Краснокнижные" тритоны, емуранчики, слепцы. Каких животных убила россия в Украине из-за подрыва Каховской ГЭС

Жаль дикой природе Украины от действий окупантов просто ужасающая

В результате разлива воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС огромное количество редких животных, проживавших ниже по течению Днепра, погибли. Так, к берегам Черного моря в Одесской области смыло много краснокнижных тритонов. Редких животных нашли работники национального природного парка "Тузловские лиманы" и смогли спасти часть редкого вида, однако большинство погибло.

Известно также о других погибших животных, но окончательные данные могут оказаться ужасающими, ведь в этих местах размещались сразу несколько природных парков. По прогнозу Минэкологии, более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц ( защищенных Бернской конвенцией) навсегда исчезнут из этих мест. А берега водохранилища будут непригодны для существования всего живого.

"Телеграф" рассказывает о редких видах зверей, пострадавших в результате военного преступления россиян:

Тритоны из Красной Книги

Минокружение сообщило, что работники парка смогли спасти 55 тритонов, занесенных в Красную книгу Украины, но 149 животных обнаружили погибшими. Тритоны не обитают в соленой воде. Уцелевших животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где их выпустили на разных участках реки.

На странице "Тузловских лиманов" уточняют, что сейчас вода на побережье моря очень опреснена днепровской водой. Также волной вынесло лягушек разных видов. Тритоны или лягушки, которые были еще живы, сразу становились пищей для птиц-мартинов, бакланов, цапель, наземных хищных млекопитающих.

Слепец песчаный, живущий преимущественно на Херсонщине

В Черноморском биосферном заповеднике Херсонской области есть редкий вид слепака песчаного (Spalax arenarius), это животное встречалось преимущественно на этой территории и стало одним из первых кандидатов на исчезновение, констатировал кандидат биологических наук Михаил Русин, передает Speka.

Слепец живет под землей, плавать не умеет.

Слепой песчаный

Опасения ученого касаются прежде Нижнеднепровских песков, где обитает много редких видов, некоторые из них не встречаются больше нигде на планете.

"И эти виды не приспособлены к таким затоплениям. Особенно уязвимы степные млекопитающие, которые жили в своих норах и не подозревали, что завтра их накроет потоп", — говорит ученый.

Степная мышевка Нордмана

Затопление 70% мировой популяции мыши Нордмана (Sicista loriger), что может привести к ее исчезновению в будущем. Вид внесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий".

Степная мышевка Нордмана

Емуранчики Фальц-Фейна

До 50% популяции емуранчика Фальц-Фейна (Stylodipus telum falzfeini) может исчезнуть, сообщает Украинская природоохранная группа. Маленького грызуна местные называют олешковским кенгуру из-за способности умело перепрыгивать дорогу.

Это редкое маленькое млекопитающее, размер которого чуть превышает 10 см (самка чуть больше — до 12 см), является также эндемиком Нижнеднепровских песков. Вид встречается только на незалесенной и непаханой территориях. Ученые годами изучали популяции и делали шаги к пониманию биологии редкого животного для того, чтобы сохранить его поселки и сам вид. Но подрыв Каховской ГЭС перечеркнул эти усилия.

Затопило гнезда с птенцами, условия для редких видов утрачены

Из-за почти полного исчезновения Каховского водохранилища на этой территории исчезнет ряд редких видов гнездящихся птиц. Это цапля желтая, щеголя малая, колпица, кулик-сорока, ремез обыкновенный и другие.

Украинская природоохранная группа объясняет, что важно гнездование птиц на сугробах в центре водохранилища, которые до сих пор были на изолированных островах, и теперь могут получить прямой сухопутный доступ хищников и людей. Эти места давно исследовались орнитологами и представляют значительный интерес.

Цапля желтая

Кроме того, в зоне затопления будут уничтожены важные места гнездования десятков тысяч водно-болотных и прибрежноводных птиц. Искусственное наводнение застало птиц в период гнездования, в частности наличия птенцов. Потеряют гнездовые колонии цапли, щеголи, каравайки, крячки, утки, погонщики, пастушек, лоска, водяная курочка, лебедь-шипун.

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила в эфире Всеукраинского телемарафона, что больше всего пострадали популяции птиц в прибрежных плавнях возле Каховской ГЭС. Ни у животных, ни у птиц не было времени на спасение.

"Это были считанные часы и такой залп воды, такой взрыв, что животные просто не могли спастись. В первую очередь погибли те, кто не мог быстро передвигаться. могли подняться в воздух, но птенцов ничто не могло спасти, и это поколение ценных птиц, к сожалению, потеряно", — отметила Тимочко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Новой Каховке затопило зоопарк "Сказочная Диброва", где проживало около 300 животных. Большинство зверей погибли.