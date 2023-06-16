Заборонено купатися і не лише: наскільки підрив Каховської ГЕС вплинув на якість води у Дніпрі

У МОЗ попередили про наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС завдав і завдаватиме величезних збитків не лише навколишньому середовищу, а й здоров’ю людей. Вже зараз відомо, що вода в Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів вище за норму.

Про це в інтерв’ю ВВС розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, у зв’язку з таким рівнем забруднення в Дніпрі заборонено купатися, ловити рибу, а також пити воду з річки та поїти нею худобу.

"Коли людина купатиметься у такій воді, потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалаху", — сказав він.

При цьому міністр не сказав, де конкретно спостерігається найвищий рівень забруднення Дніпра.

"Щоб не давати людям надію, що ось там набагато гірше, а тут можна купатися або ловити рибу — ми говоримо про всю акваторію нижче за Каховську греблю", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що через трагедію на Каховській ГЕС біля узбережжя Одеси море стало зеленим. Також у МОЗ попереджали, що через складну ситуацію на півдні України ймовірні спалахи різних інфекцій.