Море в Одесі стало зеленим: фахівці пояснили, що відбувається

Солоність води нижче за норму в 2,6 рази

Море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева. Все це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Відповідні кадри публікують місцеві Telegram-канали.

Як показали аналізи проб води, проведені владою, холера в морській воді не зафіксована, натомість виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели.

Крім того, на пляжі "Ланжерон" зафіксовано перевищення зважених речовин у 1,6 раза, заліза у 2 рази, а солоність води нижча за норму у 2,6 раза.

Також повідомляється, що на Одеське узбережжя принесло ціле дерево. З води його витягли трактором комунальники.

До берега прибило дерево

Дерево витягали трактором

За даними співробітниці Українського наукового центру екології моря Галини Теренько, Одеська затока зацвіла цілим комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.

Морська вода активно цвіте

"Цього разу "компанiю" масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонiï Dolichospermum flos-aquae та цiнобiìï мiкроцистису Microcystis aeruginosa, при солоностi морськоï води 5,1 промиле та температурi 19 градусiв", — зазначила вона.

Море більше нагадує болото

Як розповідав "Телеграф", підрив Каховської ГЕС вже завдав Україні збитків на десятки мільйонів доларів. Крім руйнувань та затоплених міст йдеться про інфекції, знищення риби та невтішні наслідки для аграріїв. До того ж торкнеться це не лише України, вважає СЕО HD-group Борис Шестопалов. За його словами, у небезпеці можуть опинитися всі країни Чорноморського регіону.