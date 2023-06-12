Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфа" розповів, навіщо росіянам підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської дамби безпосередньо пов’язаний із подіями на Запорізькій АЕС: Кремль створюватиме техногенні катастрофи на ділянках, де побоюється контрнаступу ЗСУ.

Підірвавши стратегічний об’єкт, росіяни намагаються вплинути на характер імовірного контрнаступу Сил оборони. При цьому йдеться на лише про Херсонський напрямок, що є очевидним. Наслідки техногенної катастрофи зачеплять і інші відтинки.

Події на Каховській ГЕС слід розглядати як елемент глобального плану рф.

Поясню про що йдеться. Тієї ж ночі (6 червня – ред.) під обстрілом опинився аміакопровід на території Куп’янського району. Ця ділянка Харківської області розглядається окупантами як один з потенційно найбільш імовірних напрямків контрнаступу ЗСУ. Не варто забувати й що буквально за тиждень до циї подій з’явилось повідомлення про мінування іншого критичного об’єкту на півдні – кримського заводу "Титан" в окупованому Армянську.

На мою думку, підрив Каховської греблі також тісно пов’язаний із ситуацією на ЗАЕС. Ідеться про наповнення так званих відстійників – охолоджувачів реакторів, яке прямо залежить від кількості води, що надходить безпосередньо з Каховського водосховища.

Таким чином російська федерація пішла шляхом створення штучних техногенних катастроф на всіх ділянках можливого контрнаступу ЗСУ. Не варто розглядати ситуацію з підривом Каховської ГЕС як окремий епізод.

Відкритим залишається питання, а саме: наскільки такі цілеспрямовані дії агресора можуть позначитись на театрі бойових дій і вплинути на розстановку сил на фронті.

Слід зауважити, що навіть до катастрофи фахівці оцінювали гіпотетичну можливість прориву ЗСУ саме на Херсонському напрямку шляхом перетину ріки Дніпр як малоймовірну. Більш реалістичним напрямком українського контрнаступу все ж розглядалась Запорізька область, що не вимагає форсування водної перешкоди. Але варто говорити про те, що даний злочин готувався росіянами заздалегідь. Рівень води в Каховському водосховищі, за оцінками європейський спеціалістів, за останній тиждень був штучно піднятий з відмітки 14 м до 17 м.

Імовірно, окупанти вивільнили певну кількість особового складу і техніки, які тепер можуть перекидати на інші, потенційно небезпечні для себе напрямки. Зокрема, є інформація про російські війська з прибережної зони частково відійшли вглиб лівобережжя Херсонщини й готуються до відправки на Запорізький фронт.

Також звертаю увагу на іншу важливу точку на мапі окупованого півдня – Кримський півострів.

За дивним збігом обставин (а може й не збігом), наповнення водосховищ Криму в літній сезон зараз перебуває на рівні 80%, за оцінками окупаційної адміністрації. Тобто запаси води готувалися завчасно. У Північнокримському каналі, за цими даними, зосереджено близько 40 млн кубометрів води. За їхніми прогнозами, це дасть можливість Криму пройти піковий літній сезон без особливих втрат. Усе це свідчить: підготовка до теракту зайняла у окупантів від кількох тижнів до місяця.

Зауважу, за оцінками вибухотехніків, для підриву Каховської греблі з подібним характером руйнувань, необхідно від 20 до 30 тонн вибухових речовин. Таку кількість окупанти теж мали готувати заздалегідь. Інформацією про мінування росіянами машинної зали гідроелектростанції українська сторона володіла ще у жовтні минулого року. Ще тоді розглядались імовірні наслідки підриву.

Головне: проти кого ж був спрямований це удар? Від нестачі питної поди потерпатимуть райони, контрольовані ЗСУ. Кривий Ріг на 70% залежний саме від цих водних джерел. Рішенням Уряду вже виділені 120 млн грн на вирішення проблем із питною водою в Миколаївській області. Основний удар даного теракту приходиться на сільгосппідприємства, зосереджені на Херсонщині, Запоріжжі й Дніпропетровщині. Таким чином, шляхом техногенної катастрофи рф намагається спровокувати ще й штучний голодомор, а також заблокувати зернову угоду. Усі ці елементи картинки складаються в єдиний пазл.

Нагадаю, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що гребля Каховської ГЕС була під контролем Росії. І саме Росія несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною.