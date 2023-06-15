Море в Одессе стало зеленым: специалисты объяснили, что происходит

Соленость воды ниже нормы в 2,6 раза

Море на пляжах Одессы стало зеленым, оно продолжает выбрасывать на берег много мусора и даже целые деревья. Все это — последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Как показали анализы проб воды, проведенные мэрией, холера в морской воде не зафиксирована, зато выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

Кроме того, на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа в 2 раза, а соленость воды ниже нормы в 2,6 раза.

Также сообщается, что на Одесское побережье принесло целое дерево. Из воды его вытащили коммунальщики с помощью трактора.

К берегу прибило дерево

Дерево вытаскивали трактором

По данным сотрудницы Украинского научного центра экологии моря Галины Теренько, Одесский залив зацвел целым комплексом потенциально токсичных цианобактерий.

Морская вода активно цветет

"На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобии микроцистис Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов", — отметила она.

Море больше напоминает болото

Как рассказывал "Телеграф", подрыв Каховской ГЭС уже нанес Украине ущерба на десятки миллионов долларов. Помимо разрушений и затопленных городов речь идет об инфекциях, уничтожении рыбы и неутешительных последствиях для аграриев. Причем коснется это не только Украины, считает СЕО HD-group Борис Шестопалов. По его словам, в опасности могут оказаться все страны Черноморского региона.