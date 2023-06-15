Море в Одессе стало зеленым: специалисты объяснили, что происходит
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Соленость воды ниже нормы в 2,6 раза
Море на пляжах Одессы стало зеленым, оно продолжает выбрасывать на берег много мусора и даже целые деревья. Все это — последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.
Как показали анализы проб воды, проведенные мэрией, холера в морской воде не зафиксирована, зато выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.
Кроме того, на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа в 2 раза, а соленость воды ниже нормы в 2,6 раза.
Также сообщается, что на Одесское побережье принесло целое дерево. Из воды его вытащили коммунальщики с помощью трактора.
По данным сотрудницы Украинского научного центра экологии моря Галины Теренько, Одесский залив зацвел целым комплексом потенциально токсичных цианобактерий.
"На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобии микроцистис Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов", — отметила она.
Как рассказывал "Телеграф", подрыв Каховской ГЭС уже нанес Украине ущерба на десятки миллионов долларов. Помимо разрушений и затопленных городов речь идет об инфекциях, уничтожении рыбы и неутешительных последствиях для аграриев. Причем коснется это не только Украины, считает СЕО HD-group Борис Шестопалов. По его словам, в опасности могут оказаться все страны Черноморского региона.