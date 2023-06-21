Каховського водосховища більше немає: у мережі з’явився новий супутниковий знімок

Озеро, з якого бралася вода для ЗАЕС, поки що нікуди не поділося

Після підриву росіянами Каховської ГЕС водосховище повністю обміліло і фактично припинило своє існування.

Нові супутникові знімки з’явилися у Twitter War Mapper, на якому показано Каховське водосховище до 6 червня і зараз.

На новому знімку видно лише тонку лінію Дніпра, а також окремі озера, проте більша частина території нині пересохла.

При цьому на знімку можна побачити, що озеро, з якого беруть воду для охолодження Запорізької АЕС, все ще заповнено, і вода з нього не витекла.

Варто зазначити, що Каховське водосховище використовувалося для водопостачання значної частини півдня України.

Як повідомлялося раніше, після підриву Каховської ГЕС ліквідація наслідків далека до завершення. Точної інформації про те, скільки людей загинуло після теракту наразі немає, оскільки наслідки торкнулися як підконтрольної частини Херсонщини, так і окупованої, куди спостерігачі потрапити не змогли.

За попередніми підрахунками на правому березі близько 17 тисяч людей втратили житло, на лівому – понад 25 тисяч.

Через забруднення води пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами існує високий ризик спалаху інфекційних хвороб, на кшталт кишкової палички або холери.