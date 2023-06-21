Каховского водохранилища больше нет: в сети появился новый спутниковый снимок

Озеро, из которого бралась вода для ЗАЭС, пока никуда не делось

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, водохранилище полностью обмелело и фактически прекратило свое существование.

Новые спутниковые снимки появились в Twitter War Mapper, на котором показано Каховское водохранилище до 6 июня и сейчас.

На новом снимке видно лишь тонкую линию Днепра, а также отдельные озера, однако большая часть территории в настоящее время пересохла.

При этом на снимке можно увидеть, что озеро, из которого берут воду для охлаждения Запорожской АЭС, все еще заполнено и вода из него не ушла.

Стоит отметить, что Каховское водохранилище использовалось для водоснабжения значительной части юга Украины.

Как сообщалось ранее, после подрыва Каховской ГЭС ликвидация последствий далека до завершения. Точной информации о том, сколько людей погибло после теракта пока нет, поскольку последствия затронули как подконтрольную часть Херсонщины, так и оккупированную, куда наблюдатели попасть не смогли.

По предварительным подсчетам на правом берегу около 17 тысяч человек потеряли жилье, на левом — более 25 тысяч.

Из-за загрязнения воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами существует высокий риск вспышки инфекционных болезней, вроде кишечной палочки или холеры.