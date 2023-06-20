Правду не можна говорити: з російськими пропагандистами стався конфуз у прямому ефірі (відео)

Журналісти бояться покарання за правду про наслідки підриву Каховської ГЕС

Російські пропагандисти забули вимкнути трансляцію і почали обговорювати, чи варто їм говорити, що в результаті підриву Каховської ГЕС, в Чорному морі небезпечно купатися, в тому числі і на території росії, та висловлювати побоювання, що їх покарають за цю інформацію.

Інцидент стався під час ефіру "Комсомольської правди", відповідні кадри з’явилися у мережі.

"Я розумію, що там п**дець, але чи можна було про це говорити, чи варто було про це говорити... ти взагалі сказав, що не можна потикатися в Чорне море. Я о**їв від твоїх заяв, як би ми п**ди не отримали за це, ми і так вже вчора отримали", — каже один із пропагандистів ведучому.

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Нагадаємо, внаслідок Каховської трагедії на всіх пляжах Одеси заборонили купатися. Наразі біля пляжів чергують автомобілі з гучномовцями, які сповіщають громадян про небезпеку. Крім того, під заборону потрапила і стихійна торгівля рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торгових центрів тощо.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Одеській та Миколаївській областях після трагедії на Каховській ГЕС у воді виявлено холероподібний вібріон, який здатний викликати гострі кишкові інфекції.