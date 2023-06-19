Холерний вібріон виявлено у двох областях України: влада зробила заяву

Вода у Чорному морі у Миколаївській та Одеській областях не відповідає нормам

На Одещині та Миколаївщині після трагедії на Каховській ГЕС у воді виявлено холероподібний вібріон, який здатний викликати гострі кишкові інфекції.

Як повідомили у прес-службі мерії Одеси, бактерію виявили у відібраних пробах води біля морського порту та причалу №2.

Також влада зазначає, що солоність води в Чорному морі на даний момент нижча за норму у 2,2 раза.

При цьому відібрана на аналіз питна вода відповідає нормам.

Водночас Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб при Міністерстві охорони здоров’я України повідомив, що холероподібний вібріон був виявлений у таких місцях:

р. Інгулець – Снігурівка;

Бузький лиман – пляж "Чайка", рекреаційна зона "Намив" у Миколаєві;

р. Інгул – Миколаїв;

Дніпро-Бузький лиман.

Крім того, мешканців області попередили, що в Інгульці та Дніпро-Бузькому лимані спостерігається перевищення допустимого показника кишкової палички.

Нагадаємо, що відсьогодні мешканцям Одеської та Миколаївської областей заборонено купатися у морі.

Для довідки. Холерні вібріони викликають холероподібну діарею різного ступеня тяжкості, яка іноді також може закінчитися смертю. Дані бактерії можуть бути збудником холери.

Раніше "Телеграф" писав про те, що море в Одесі після трагедії на Каховській ГЕС стало зеленим.