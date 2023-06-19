Холерный вибрион обнаружен в двух областях Украины: власти сделали заявление
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Вода в Черном море в Николаевской и Одесской областях не соотетствует нормам
В Одесской и Николаевской областях после трагедии на Каховской ГЭС в воде обнаружен холеровидный вибрион, который способен вызывать острые кишечные инфекции.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, бактерию обнаружили в отобранных пробах воды возле морского порта и причала №2.
Также власти отмечают, что соленость воды в Черном море на данный момент ниже нормы в 2,2 раза.
При этом отобранная на анализ питьевая вода соответствует нормам.
В то же время Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней при Министерстве здравоохранения Украины сообщил, что холеровидный вибрион был выявлен в следующих местах:
- р. Ингулец – Снигиревка;
- Бужский лиман – пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в Николаеве;
- р. Ингул – Николаев;
- Днепро-Бугский лиман.
Кроме того, жителей области предупредили, что в Ингульце и Днепро-Бугском лимане наблюдается превышение допустимого показателя кишечной палочки.
Напомним, что с сегодняшнего дня жителям Одесской и Николаевской областей запрещено купаться в море.
Для справки. Холерные вибрионы вызывают различной степени тяжести холероподобную диарею, которая иногда также может закончиться летальным исходом. Данные бактерии могут являться возбудителем холеры.
Ранее "Телеграф" писал о том, что море в Одессе после трагедии на Каховской ГЭС стало зеленым.