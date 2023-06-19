Холерный вибрион обнаружен в двух областях Украины: власти сделали заявление

Вода в Черном море в Николаевской и Одесской областях не соотетствует нормам

В Одесской и Николаевской областях после трагедии на Каховской ГЭС в воде обнаружен холеровидный вибрион, который способен вызывать острые кишечные инфекции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, бактерию обнаружили в отобранных пробах воды возле морского порта и причала №2.

Также власти отмечают, что соленость воды в Черном море на данный момент ниже нормы в 2,2 раза.

При этом отобранная на анализ питьевая вода соответствует нормам.

В то же время Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней при Министерстве здравоохранения Украины сообщил, что холеровидный вибрион был выявлен в следующих местах:

р. Ингулец – Снигиревка;

Бужский лиман – пляж "Чайка", рекреационная зона "Намыв" в Николаеве;

р. Ингул – Николаев;

Днепро-Бугский лиман.

Кроме того, жителей области предупредили, что в Ингульце и Днепро-Бугском лимане наблюдается превышение допустимого показателя кишечной палочки.

Напомним, что с сегодняшнего дня жителям Одесской и Николаевской областей запрещено купаться в море.

Для справки. Холерные вибрионы вызывают различной степени тяжести холероподобную диарею, которая иногда также может закончиться летальным исходом. Данные бактерии могут являться возбудителем холеры.

Ранее "Телеграф" писал о том, что море в Одессе после трагедии на Каховской ГЭС стало зеленым.