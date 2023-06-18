В Одессе приняли важное решение по пляжному сезону

Теперь возле пляжей дежурят автомобили с громкоговорителями, которые оповещают граждан об опасности

Одесские пляжи стали непригодными для посещения. Купаться в море теперь запрещено официально.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на решение Одесского городского совета.

Так, 17 июня 2023 года Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Исполнительного комитета Одесского городского совета собралась на внеочередное заседания, где признала, что пляжи Одессы непригодны для купания. Это произошло из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы.

Теперь возле пляжей дежурят автомобили с громкоговорителями, которые оповещают граждан об опасности.

"Категорически запрещено купание в море и вылов рыбы во всех открытых водоемах", — предупреждают одесситов.

Также в Одессе запрещена реализация населением стихийной торговли рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова вблизи рынков, торговых центров и т.п.

"Также информируем руководителей предприятий и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории города Одессы, независимо от форм собственности о запрете (ограничении) продажи рыбы и морепродуктов неустановленного места вылова", — говорится в сообщении горсовета.

Напомним, ранее мы писали о том, что море на пляжах Одессы стало зеленым, оно продолжает выбрасывать на берег много мусора и даже целые деревья. Все это — последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС.