Процесс не остановить: Черное море "умирает", и это опасно для украинцев

Виной всему повышение температуры воздуха

Последствия глобального изменения климата могут затронуть не только страны с теплым климатом, но и непосредственно украинцев, особенно тех, кто проживает неподалеку от Черного моря.

Как сообщает издание BTV, турецкий геолог и ученый Осман Бекташ рассказал о том, что повышение температуры Черного моря влияет на его структуру и ведет к его неотвратимой гибели.

Он отметил, что Черное море состоит из трех шаров:

на нижнем (150-200 метров) содержатся ядовитые газы вроде сероводорода;

средний действует как своеобразный кондиционер;

верхний (до 50 метров), где в богатых кислородом водах процветает жизнь.

По словам Бекташа постепенное потепление приведет к тому, что средний слой потеряет свою функцию, что позволит ядовитой воде нижнего слоя смешаться с верхним.

Это приведет к гибели жизни на поверхности моря, а также будет представлять угрозу людям, которые проживают на побережье.

"Эту ситуацию невозможно остановить или обратить вспять", — говорит ученый.

Как сообщалось ранее, ученые считают, что в ближайшие пять лет человечество столкнется с новыми температурными рекордами, что приведет к долгосрочным последствиям в области здравоохранения, продовольственной безопасности и сохранении водных ресурсов.