Человечеству грозит "смертельная жара": названы страны в зоне риска

На грани вымирания из-за жары могут оказаться больше двух миллиардов человек на Земле

Глобальное потепление грозит не только вспышкой новых опасных болезней, но и "смертельной жарой". В некоторых регионах температура поверхности Земли может повыситься на несколько градусов, из-за чего миллиарды человек окажутся в зоне потенциально опасной для жизни.

Об этом говорится в исследовании ученых Nature Sustainability. Больше пятой части человечества может оказаться в экстремальных условиях жизни.

Так, ученые выяснили, что к концу столетия температура поверхности Земли может повыситься 2,7 градуса Цельсия (4,8 градуса Фаренгейта) над доиндустриальным уровнем. Из-за этого более 2 млрд человек или 22% от прогнозируемого населения планеты, окажутся за пределами зоны климатического комфорта. Этому риску больше остальных подвержены несколько стран:

Индия (600 миллионов человек),

Нигерия (300 миллионов человек),

Индонезия (100 миллионов человек),

Филиппины и Пакистан (по 80 миллионов человек каждая).

"Это глубокое изменение пригодности для обитания поверхности планеты. Потенциально оно может привести к масштабной реорганизации места обитания людей", — сказал ведущий автор Тим Лентон, директор Института глобальных систем Эксетерского университета.

Парижским климатическим договором 2015 года предусмотрено ограничение глобального потепления на уровне 1,5 °С. Это поможет сократить количество людей, которые подвергаются "смертельной жаре" до полумиллиарда или около 5% от 9,5 миллиардов человек, которые, вероятно, будут населять планету к 2100 году.

На сегодняшний день потепление почти на 1,2 градуса Цельсия уже усилило длительность жарких периодов и засух по всей планете, а также стало причиной масштабных лесных пожаров.

"Расходы глобального потепления часто выражаются в финансовых терминах, но наше исследование подчеркивает феноменальную цену человека из-за неспособности преодолеть чрезвычайную климатическую ситуацию", — сказал Лентон.

Он добавил, что с каждым повышением на 0,1 °С от нынешней температуры примерно 140 млн человек будут подвергаться опасной жаре.

Порогом для "опасного зноя", используемого в новых выводах, является среднегодовая температура (MAT) 29 °C. Больше всего риску "смертельной жары" подвержены страны, который уже сейчас близки к опасному порогу в 29 градусов. Согласно исследованиям, высокие температуры увеличивают смертность, снижают производительность труда, а вместе с этим и урожайность, а также влияют на увеличение конфликтов и инфекционных заболеваний.

Еще 40 лет назад влияние экстремальной жары испытывали только 12 млн человек, а это число больше в пять раз и продолжит расти. Особенно это касается регионов на экваторе Земли, где преобладает тропический климат. Он опасен и при более низких температурах, ведь из-за высокой влажности тело не может охлаждаться из-за высокого потоотделения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Землю могут накрыть суперливни из-за глобального потепления. Чем выше температура на планете, тем более обильными будут дожди.