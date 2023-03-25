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Смертоносные болезни "покоряют" север: ученые назвали еще одну опасность глобального потепления

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Опасные патогены можно встретить практически по всему восточному побережью США Новость обновлена 25 марта 2023, 22:00
Опасные патогены можно встретить практически по всему восточному побережью США

Опасные бактерии захватывают новые ареалы обитания

Наверняка многие уже слышали об опасностях, которые таит в себе глобальное потепление, однако теперь ученые обратили внимание на еще одну опасность, угрожающей человечеству.

Как говорится в статье, обнародованной в Nature Scientific Reports, ученые из Великобритании проанализировали обнародованные американским центром профилактики заболеваний (CDC) данные с 1988 по 2018 год о случаях инфицирования бактериями вида Vibrio vulnificus.

Эти микроорганизмы живут в соленых водах, которые теплее 20 градусов. Люди могут быть инфицированы этим патогеном при употреблении в пищу сырых моллюсков из зараженных вод или вследствие попадания бактерий в открытые раны.

Взяв за основу исследования лишь данные об инфицировании через открытые раны, ученые заметили, что в течение 20 лет популяция этих бактерий смогла существенно распространиться на север вдоль атлантического побережья США.

Авторы исследования отметили, что популяция этих бактерий сильно зависит от температуры воды и может активно расцвести даже после одного дня более теплой погоды, а потому постоянный мониторинг зараженных мест является критически необходимым.

Согласно новой модели, к 2081-2100 году, все восточное побережье США станет ареалом обитания этих бактерий. В настоящее время летальность от инфицирования достигает 18%, а смерть может наступить в течение 48 часов. В будущем этот процент может вырасти.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что глобальное потепление также расширяет ареал обитания малярийных комаров, что ставит миллиарды людей под угрозу инфицирования.

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#Экология #Болезни #Бактерии #Глобальное потепление