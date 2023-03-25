Смертоносні хвороби "підкорюють" північ: вчені назвали ще одну небезпеку глобального потепління

Небезпечні бактерії захоплюють нові ареали проживання

Напевно, багато хто вже чув про небезпеки, які таїть у собі глобальне потепління, проте тепер вчені звернули увагу на ще одну небезпеку, яка загрожує людству.

Як йдеться у статті, оприлюдненій у Nature Scientific Reports, вчені з Великобританії проаналізували оприлюднені американським центром профілактики захворювань (CDC) дані з 1988 по 2018 рік про випадки інфікування бактеріями виду Vibrio vulnificus.

Ці мікроорганізми живуть у солоних водах, які тепліші за 20 градусів. Люди можуть бути інфіковані цим патогеном при вживанні сирих молюсків із заражених вод або внаслідок попадання бактерій у відкриті рани.

Взявши за основу дослідження лише дані про інфікування через відкриті рани, вчені зауважили, що протягом 20 років популяція цих бактерій спромоглася істотно поширитися північ уздовж атлантичного узбережжя США.

Автори дослідження зазначили, що популяція цих бактерій залежить від температури води та може активно розцвісти навіть після одного дня теплішої погоди, а тому постійний моніторинг заражених місць є критично необхідним.

Згідно з новою моделлю, до 2081-2100 року, все східне узбережжя США стане ареалом проживання цих бактерій. В цей час летальність від інфікування досягає 18%, а смерть може настати протягом 48 годин. У майбутньому цей відсоток може зрости.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що глобальне потепління також розширює ареал проживання малярійних комарів, що ставить мільярди людей під загрозу інфікування.