Мир изменится до неузнаваемости: человечеству к 2100 году придется перерисовывать карты

Большей части Европы придется привыкать к жизни в новой климатической зоне

Мир не стоит на месте, а перемены вскоре станут настолько значительными, что человечеству придется заново рисовать карты.

Как говорится в материале Science Alert, исследователи в последние годы стали акцентировать больше внимания на том, каким будет будущее нашей планеты и они предполагают, что уже к 2100 году ее облик разительно изменится.

Так группа ученых из Университета Вирджинии считает, что Земля балансирует на грани нескольких переломных моментов и вскоре на нее обрушится каскад климатических изменений.

Старший автор исследования Пол Дирмеер отмечает, что его команда провела моделирование перемен, которые произойдут до 2100 года, и пришла к выводу, что климатические изменения будут настолько масштабными, что придется перерисовывать климатические карты, впервые составленные в 1880-х годах.

Согласно оптимистическим прогнозам 38-40% суши окажется в новых климатических зонах, а в худшем случае это затронет половину планеты.

Исследователи использовали для своей работы климатическую карту Кеппен-Гейгера, которая делит мир на 5 климатических зон на основании температуры воздуха, осадков и сезонов года. Впервые эта карта была составлена в 1884 году и с тех пор ни разу не менялась.

Однако теперь ученые пришли к выводу, что:

тропический климат будет присущ 25% суши, против 23% в настоящее время;

засушливый климат будет характерен 34% суши в сравнении с 31% в настоящее время;

Хоть это может показаться незначительными изменениями, однако авторы исследования объясняют, что 89% Европы и 66% Северной Америки перейдут в совершенно новую климатическую зону.

Как сообщалось ранее, глобальные климатические изменения могут поменять и географические карты Земли. К примеру из-за таяния ледников Индия, Пакистан, Перу и Китай могут оказаться затопленными.

Кроме того, человечеству грозят и биологические вызовы вроде распространения опасных болезней с океаническими течениями или с малярийными комарами, расширяющими свой ареал обитания.