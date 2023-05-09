Світ зміниться до невпізнання: людству до 2100 доведеться перемальовувати карти

Більшій частині Європи доведеться звикати до життя у новій кліматичній зоні

Світ не стоїть на місці, а зміни незабаром стануть настільки значними, що людству доведеться знову малювати карти.

Як говориться в матеріалі Science Alert, дослідники останніми роками стали акцентувати більше уваги на тому, яким буде майбутнє нашої планети і вони припускають, що вже до 2100 року її вигляд дуже зміниться.

Так, група вчених з Університету Вірджинії вважає, що Земля балансує на межі кількох переломних моментів і незабаром на неї обрушиться каскад кліматичних змін.

Старший автор дослідження Пол Дірмеєр зазначає, що його команда провела моделювання змін, які відбудуться до 2100 року, і дійшла висновку, що кліматичні зміни будуть настільки масштабними, що доведеться перемальовувати кліматичні карти, вперше складені у 1880-х роках.

Згідно з оптимістичними прогнозами 38-40% суші опиниться в нових кліматичних зонах, а в гіршому випадку це торкнеться половини планети.

Дослідники використали для своєї роботи кліматичну карту Кеппен-Гейгера, яка ділить світ на 5 кліматичних зон на основі температури повітря, опадів та сезонів року. Вперше ця карта була складена у 1884 році й відтоді жодного разу не змінювалася.

Однак тепер вчені дійшли висновку, що:

тропічний клімат буде притаманний 25% суші, проти 23% зараз;

посушливий клімат буде характерний на 34% суші в порівнянні з 31% зараз;

Хоча це може здатися незначними змінами, проте автори дослідження пояснюють, що 89% Європи та 66% Північної Америки перейдуть у нову кліматичну зону.

Як повідомлялося раніше, глобальні кліматичні зміни можуть змінити і географічні карти Землі. Наприклад, через танення льодовиків Індія, Пакистан, Перу і Китай можуть виявитися затопленими.

Крім того, людству загрожують і біологічні виклики на кшталт поширення небезпечних хвороб з океанічними течіями або з малярійними комарами, що розширюють свій ареал проживання.