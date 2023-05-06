Збитків завдано, наслідків не уникнути: футуролог розповів, які небезпеки таїть для людства найближче майбутнє

Безтурботного життя людство не побачить

Світ стрімко змінюється і протягом найближчих 10-20 років людство може зіткнутися з небаченими досі викликами, які можуть змінити життя людей найрадикальнішим чином.

Як розповів футуролог Ной Рафорд у подкасті Have a Nice Future, багато хто зараз стурбований стрімким розвитком штучного інтелекту, проте завдяки широкій публічній дискусії ризики того, що він вийде з-під контролю хоч і є, але не настільки високі, щоб робити його головною проблемою недалекого майбутнього.

А ось інші речі можуть призвести до значно сумніших наслідків. Зокрема Рафорд звертає увагу на глобальні кліматичні зміни, які можуть призвести до того, що частина планети стане непридатною для проживання. Тим самим буде зруйновано економіку країн, а "кліматичними біженцями" можуть стати понад мільярд людей.

За його словами, багато хто продовжує вірити в те, що зміни клімату вдасться зупинити, але це не так.

"Ми не можемо. Збитків завдано. Можливо, ми зможемо зменшити його наслідки, але зрештою все наше життя і, звичайно ж, все життя наших дітей буде присвячене боротьбі з наслідками зміни клімату", — зазначив він.

При цьому футуролог каже, що це також призведе до "руйнування держав, прикордонних зіткнень, ксенофобії, расизму, краху валюти, колапсу електромереж, продовольчого стресу та нових пандемій".

Рафорд зазначає, що його найбільше лякають наслідки танення сибірської тундри, оскільки там, у вічній мерзлоті, протягом 15 тисяч років чекають свого часу небезпечні віруси, на зразок нових штамів сибірки. Втім, він наголосив, що це далеко не єдина хвороба, яка може вирватися звідти у найближче десятиліття чи два.

Як повідомлялося раніше, внаслідок глобального потепління малярійні комарі значно розширили свій ареал проживання. Вчені вважають, що найближчим часом ця хвороба може почати загрожувати ще мільярдам людей на нашій планеті.