Ущерб нанесен, последствий не избежать: футуролог рассказал, какие опасности таит для человечества ближайшее будущее

Беззаботной жизни человечество не увидит

Мир стремительно изменяется и в течение ближайших 10-20 лет человечество может столкнуться с невиданными доселе вызовами, которые могут изменить жизнь людей самым радикальным образом.

Как рассказал футуролог Ной Рафорд в подкасте Have a Nice Future, многие сейчас обеспокоены стремительным развитием искусственного интеллекта, однако благодаря обширной публичной дискуссии риски того, что он выйдет из-под контроля хоть и есть, но не настолько высокие, чтобы делать его главной проблемой недалекого будущего.

А вот другие вещи могут привести к куда более печальным последствиям. В частности Рафорд обращает внимание на глобальные климатические изменения, которые могут привести к тому, что часть планеты станет непригодной для обитания. Тем самым будет разрушена экономика подверженных стран, а "климатическими беженцами" могут стать более миллиарда человек.

По его словам, многие продолжают верить в то, что изменения климата удастся остановить, но это не так.

"Мы не можем. Ущерб нанесен. Возможно, мы сможем уменьшить его последствия, но в конечном итоге вся наша жизнь и, конечно же, вся жизнь наших детей будет посвящена борьбе с последствиями изменения климата", — отметил он.

При этом футуролог говорит, что это также приведет к "разрушению государств, пограничным столкновениям, ксенофобии, расизму, краху валюты, коллапсу электросетей, продовольственному стрессу и новым пандемиям".

Рафорд отмечает, что его больше всего пугают последствия таяния сибирской тундры, поскольку там, в вечной мерзлоте, в течение 15 тысяч лет ждут своего времени опасные вирусы, вроде новых штаммов сибирской язвы. Впрочем, он подчеркнул, что это далеко не единственная болезнь, которая может вырваться оттуда в ближайшее десятилетие или два.

Как сообщалось ранее, вследствие глобального потепления малярийные комары значительно расширили свой ареал обитания. Ученые считают, что в ближайшем будущем эта болезнь может начать угрожать еще миллиардам людей на нашей планете.