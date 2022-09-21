Світ може зіткнутися з суперзливами: вчені дають невтішний прогноз

Глобальне потепління загрожує світові масштабними катастрофами.

Вчені з Данії разом із метеорологами встановили, що суперзлива, яка обрушилася на Копенгаген у 2011 році і завдала шкоди більш ніж на 800 мільйонів євро, була викликана глобальним потеплінням.

Відповідне дослідження було оприлюднено у журналі Geophysical Research Letters. Зазначається, що дослідники провели різні симуляції погодних умов 2 липня 2011 року, коли сталася повінь після зливи на північ від Копенгагена.

Вчені змоделювали 13 ситуацій відповідно до одного з п’яти сценаріїв глобальної зміни температур: –1 градус Цельсія від норми (доіндустріальна епоха), 0 (норма у 2011 році), а також +1, +2 та +3 градуси.

За підсумками дослідження з’ясувалося, що ризики повені та безпрецедентної інтенсивності опадів збільшуються щодо підвищення глобальної температури повітря. Так ризики виникнення аналогічних дощів виявилися майже вдвічі вищими, ніж якби на неї не позначалися антропогенні фактори.

Автори наголошують, що сильна злива в Копенгагені була викликана явищем хмарного вибуху і його не можна безпосередньо пов’язати з глобальним потеплінням, проте такі події відповідають прогнозам кліматичних моделей.

За словами авторів, результати дослідження мають велике значення для прийняття рішень, коли людство зіштовхнеться зі стихійними лихами, які можна буде пов’язати безпосередньо зі зміною клімату.

Як повідомлялося раніше, вчені прогнозують, що стрімке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатними для життя людини.