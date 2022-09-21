Мир может столкнуться с суперливнями: учёные дают неутешительный прогноз

Глобальное потепление грозит миру масштабными катастрофами.

Ученые из Дании вместе с метеорологами установили, что суперливень, который обрушился на Копенгаген в 2011 году и нанес ущерба более чем на 800 миллионов евро, был вызван глобальным потеплением.

Соответствующее исследование было обнародовано в журнале Geophysical Research Letters. Отмечается, что исследователи провели различные симуляции погодных условий 2 июля 2011 года, когда случилось наводнение после ливня севернее Копенгагена.

Ученые смоделировали 13 ситуаций в соответствии с одним из пяти сценариев глобального изменения температур: –1 градус Цельсия от нормы (доиндустриальная эпоха), 0 (норма в 2011 году), а также +1, +2 и +3 градуса.

По итогу исследования выяснилось, что риски наводнения и беспрецедентной интенсивности осадков увеличиваются относительно повышения глобальной температуры воздуха. Так риски возникновения аналогичных дождей оказались почти в два раза выше, чем если бы на нее не сказывались антропогенные факторы.

Авторы подчеркивают, что сильный ливень в Копенгагене был вызван явлением облачного взрыва и его нельзя напрямую связать с глобальным потеплением, однако такие события соответствуют прогнозам климатических моделей.

По словам авторов, результаты исследования имеют большое значение для принятия решений, когда человечество столкнется со стихийными бедствиями, которые можно будет напрямую связать с изменением климата.

Как сообщалось ранее, ученые прогнозируют, что стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.