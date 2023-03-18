Миру грозит серьезная нехватка воды: проблемы возникнут уже к концу десятилетия

Человечеству необходимы глобальные изменения в подходах к управлению водой

Человечество неизбежно столкнется с дефицитом питьевой воды, а уже к концу текущего десятилетия спрос на нее превысит предложение на 40%.

Как сообщает The Guardian, об этом идет речь в отчете, обнародованном накануне конференции ООН по водным ресурсам.

Авторы доклада призывают правительства пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, в частности перестать поощрять расточительное потребление.

Они призывают страны отнестись к пресной воде, как к глобальному общему ресурсу, поскольку многие страны сильно зависят от воды, которая поступает от соседей. Кроме того, они подчеркивают, что чрезмерное использование, загрязнение и климатический кризис угрожают водным ресурсам во всем мире.

Как отметил один из главных авторов статьи Йохан Рокстрем, человечество использует пригодную для употребления воду в канализации, после чего строит неэффективные очистительные сооружения, которые пропускают значительную часть загрязнителей и приводят к тому, что водные экосистемы ниже по течению превращаются в "мертвые зоны".

"Мы на самом деле обманываем себя с точки зрения этой линейной, водной современной системы обращения с отходами. Требуются масштабные инновации", — отметил он.

Как сообщалось ранее, ученые прогнозируют, что стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.