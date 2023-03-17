Придется ли отправлять наш мусор в космос и как иначе уменьшить его количество на Земле?

Каждый украинец ежегодно создает около 330 кг мусора.

Наша планета просто переполнена мусором. Со времен промышленной революции люди произвели 30 триллионов тонн вещей – от домов и мостов до одежды и пластиковых пакетов. Значительная часть этого остается с нами посредством отходов. Так, в Украине насчитывается около 6 тысяч мусорных свалок и полигонов общей площадью почти 9 тыс. га.

Каждый день отходы на планете увеличиваются на 350 миллионов тонн. Что хуже, большая часть мусора лежит прямо на улицах городов, в водоемах и на открытых свалках в городах и селах. Это подвергает людей серьезным рискам для здоровья. Не говоря уже о вреде растениям и почве, что создает серьезные экологические проблемы. Мнения о том, какой беспорядок мы создаем, могут быть очень тяжелыми.

Почему бы не отправить мусор в космос?

Отправлять мусор в космос может показаться самым простым выходом из ситуации. В конце концов, там много места, и никто, насколько мы знаем на сегодня – не может претендовать на него. Или может направлять весь хлам с нашей планеты в направлении Солнца? Ведь его температура больше любого завода по сожжению мусора.

Некоторые исследователи уже предлагали отправить отходы в космос. В основном идея касается использованных радиоактивных топливных стержней из атомных электростанций. Ведь известно, что ядерные отходы будут оставаться чрезвычайно опасными в течение десятков тысяч лет, и люди пока не знают, как безопасно утилизировать их на Земле. Даже в Киеве существуют места, которые очень опасно посещать из-за загрязнения, в том числе радиоактивными веществами.

В конце концов, предложения выбросить мусор на другие планеты так и не продвинулись по многим причинам. Одна из них заключается в риске: что будет, если ракета, несущая тонны высокорадиоактивных отходов, взорвалась во время взлета? Другая – стоимость, которая будет значительно выше, чем и без того высокая цена безопасного хранения на Земле.

Вокруг Земли и без этого оборачивается много "космического мусора"

Космический мусор в орбите

Вокруг планеты вращается много "космического мусора", включая сломанные спутники и обломки метеоров. По оценкам NASA, на орбите Земли находится более полумиллиона кусочков. Они двигаются по орбите на больших скоростях, поэтому при столкновении могут повредить космические корабли. Они также могут вывести из строя военные спутники, которыми, в частности, пользуется Украина.

Столкновения спутников уже происходили много раз. В 2009 году на орбите столкнулись российский Космос-2251 и американский Iridium 33. Их вес был тонна и 600 килограммов соответственно. В результате столкновения образовалось более полутысячи обломков. Они разлетелись на разные орбиты.

В общем, запуск бешеного количества спутников с 1957 года и является самой большой причиной космического засорения. Первый спутник был запущен еще в Советском Союзе. Над ним работал Сергей Королев с коллегами. И этот аппарат, хоть и не работает, все равно кружит вокруг Земли.

Хотя были случаи, когда люди теряли в космосе вещи. К примеру, астронавт Пирс Селлерс во время работы в открытом космосе потерял свой шпатель. Это произошло в 2006 году.

"Это был мой любимый шпатель, – вспоминает астронавт, – только не говорите об этом моим другим шпателям".

Стоит упомянуть об Илоне Маске. Так, основатель SpaceX поместил в грузовой отсек ракеты свой автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен и отправил в орбиту. Что тоже считается "космическим мусором"

Автомобиль Илона Маска в космосе

Главная опасность этого мусора заключается в "эффекте домино". Например, два объекта в космосе могут столкнуться друг с другом, что в результате приведет к взрыву и созданию еще большего количества обломков. Большое количество маленьких отходов в околоземном пространстве разрушительно.

Перед каждым запуском спутника ученым приходится анализировать потенциальные пути и исследовать количество мусора, с которым он может столкнуться. А столкновение даже с крошечным фрагментом может окончиться катастрофой. Одной из известнейших таких катастроф является трещина в иллюминаторе шаттла Challenger. В 1983 году он столкнулся с микроэлементом, в результате чего и возникла трещина. Позже стало известно, что это был микроскопический кусочек краски со спутника.

Опасным космический мусор может быть и для жителей планеты. Фактически что-то может свалиться на голову в прямом смысле слова. Особенно это касается больших частей отходов. Они могут пролететь через плотные слои атмосферы и попасть на поверхность Земли.

Позволяя бесконтрольному накоплению космического мусора, мы можем построить тюрьму, которая будет держать нас на Земле веками. Единственный способ решить проблему избыточной космической грязи – это работать всем космическим государствам в этом направлении совместно.

Бороться с мусором нужно рядом с собой

По подсчетам каждый украинец ежегодно создает около 330 кг мусора. Цифра, которая может заставить задуматься о потребительских привычках. Так что если вы хотите начать жить "зеленой" жизнью, то концепция 3R будет отличным вариантом для старта. Правило 3R расшифровывается как "reduce, reuse, recycle", что с английского переводится как "уменьшать, использовать повторно, перерабатывать". Каждый шаг означает меньше отходов в конце дня.

Первую часть можно назвать самой простой. Это значит, что важно покупать только те вещи, которыми вы действительно будете пользоваться. Ведь тогда вам и не придется избавляться от всего ненужного. Зато вы можете покупать б/у товары и одежду и дарить свои ненужные, но все еще подходящие вещи.

Уменьшить количество отходов также поможет отказ от одноразовых пластиковых изделий. Вместо этого выбирайте многоразовую посуду, столовые приборы или сумки для продуктов. Так, десятки стран полностью запретили использование и обращение отдельных полиэтиленовых пакетов. Еще часть государств ввели частичный запрет или налог на некоторые полиэтиленовые изделия.

Напомним, что с 10 декабря 2021 г. в Украине начал действовать закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запретили бесплатное распространение пластиковых пакетов.

В наших городах также собирают органические отходы, например остатки пищи и превращают их в компост – материал, который садоводы и озеленители используют как удобрение. Разработанная практика обращения с биоотходами должна была позволить сократить к 2030 году количество мусора, попадающего на свалку до 40%.

Вторая часть – "использовать повторно", также не является чем-то сложным. Просто пытайтесь использовать упаковки от купленных вещей несколько раз. К примеру, пластиковыми или стеклянными бутылками можно пользоваться еще не один раз. Дать вторую жизнь можно многим предметам. Стаканчиками от йогурта удобно использоваться для рассады, а молотые кофейные зерна пригодны в косметических целях.

На первый взгляд, третья часть – "переработка" может показаться чем-то хлопотным. Но она, как и предыдущие две, зависит только от вашей инициативы. Начните с сортировки мусора у себя дома. Поставьте отдельные контейнеры для пластика, стекла и бумаги, затем начните сортировать.

Переработка бумаги, пластика, стекла и алюминия предотвращает их попадание на свалки. Соответственно, это помогает замедлить изменение климата, поскольку для изготовления новых продуктов из переработанных материалов может потребоваться меньше энергии.

В Европе многие нормы сортировки и переработки мусора уже давно урегулированы на законодательном уровне. В Украине пока этим занимаются общественные и волонтерские организации, а также ответственный бизнес. Сейчас на улицах нередко можно увидеть специальные контейнеры для отсортированного дома мусора.