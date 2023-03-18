Світу загрожує серйозна нестача води: проблеми виникнуть вже до кінця десятиліття

Людству необхідні глобальні зміни у підходах до керування водою

Людство неминуче зіткнеться з дефіцитом питної води, а вже до кінця поточного десятиліття попит на неї перевищить пропозицію на 40%.

Як повідомляє The Guardian, про це йдеться у звіті, оприлюдненому напередодні конференції ООН з водних ресурсів.

Автори доповіді закликають уряди переглянути підходи до управління водними ресурсами, зокрема, перестати заохочувати марнотратне споживання.

Вони закликають країни поставитися до прісної води як до глобального загального ресурсу, оскільки багато країн сильно залежать від води, яка надходить від сусідів. Крім того, вони наголошують, що надмірне використання, забруднення та кліматична криза загрожують водним ресурсам у всьому світі.

Як зазначив один із головних авторів статті Йохан Рокстрем, людство використовує придатну для вживання воду в каналізації, після чого будує неефективні очисні споруди, які пропускають значну частину забруднювачів і призводять до того, що водні екосистеми нижче за течією перетворюються на "мертві зони".

"Ми насправді обманюємо себе з погляду цієї лінійної, водної сучасної системи поводження з відходами. Потрібні масштабні інновації", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, вчені прогнозують, що стрімке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатною для життя людини.