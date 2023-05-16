Человечество может остаться без бананов: ученые назвали причину и объяснили, можно ли этого избежать

Популярный сорт бананов на грани исчезновения

Мир может лишиться одного из самых популярных фруктов — банана. Причина в том, что сорт Кавендиш, который является наиболее продаваемым на всех континентах, может исчезнуть из-за грибка TR4.

Об этом говорится на портале New Atlas. Около 50 лет назад смертоносный почвенный грибок Fusarium практически уничтожил доминирующий тогда банан Gros Michel по всему миру, а теперь аналогичная судьба может ожидать и сорт Кавендиш.

На сегодняшний день стоимость банановой индустрии составляет 20 млрд долларов. И чтобы предотвратить ее погибель, ученые предлагают изменить геном растений. На протяжении последних 20 лет ученые разрабатывали генетически модифицированное растение банана Кавендиш, которое не поражается грибком, также известным как панамская болезнь.

"Разрушительная панамская болезнь TR4 вызывается передающимся через почву грибком, который остается в земле более 50 лет, уничтожая урожай бананов и уничтожая фермы на протяжении поколений. Это огромная проблема. Он опустошил плантации Кавендиша во многих частях мира и может нанести ущерб индустрии экспорта бананов Кавендиша во всем мире", — сказал профессор Джеймс Дейл.

После первых иследование гена грибка ученые потратили шесть лет на то, чтобы вырастить модифицированные растения в полевых условиях, которые будут усточивы к грибку. Благодаря этому удалось получить привычные на вид и вкус бананы Кавендиш, которые при этом не умрут из-за грибка. Разработку пытаются легализовать и получить соответствующие разрешения от правительств Австралии и Новой Зеландии.

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