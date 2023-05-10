Гигантская звезда близ Земли скоро взорвется: в чем "шутка" учёных

Пользователи сети с нетерпением ждут взрыва Бетельгейзе, а ученые "подливают масла в огонь"

Одна из наиболее заметных звезд на нашем небе Бетельгейзе, похоже, вскоре взорвется и превратится в сверхновую. Впрочем, то, что по астрономическим меркам выглядит как одно мгновение, для человечества является долгой сотней тысяч лет.

Однако это не мешает пользователям сети шутить на эту тему, а главными шутниками являются непосредственно сами ученые, осознающие, что та часть человечества, которая ничего не смыслит в астрономии, может и вправду ожидать взрыва со дня на день.

Так астрофизик Чикагского университета Санджана Кертис пообещала, что если Бетельгейзе не взорвется в ближайшее время, то она "взорвет ее сама"

Не отстают и другие ученые.

"Да взрывайся уже, ты трусиха", — написала астробиолог Тесса Фишер.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту звезды.

"Разве я буду плохим астрономом, так как не хочу, чтобы Бетельгейзе взорвалась, потому что Орион является моим любимым созвездием благодаря его великолепной симметрии и красоте? Я не хочу, чтобы это менялось", — написала астрофизик Эйлат Гликман из колледжа Миддлберри.

Стоит отметить, что в Twitter даже появился аккаунт Бетельгейзе, в котором ежедневно отслеживают состояние звезды и публикуют данные об изменении яркости. В комментариях к размещенным там записям можно найти много комментариев о том, что звезде уже пора бы взорваться.

"Когда уже сверхновая?";

"Давай уже 100,000,000% своей обычной яркости";

"Просто сделай это";

"Может если мы все отвернемся, у Бетельгейзе найдется уверенности в себе, чтобы сделать "бум-бум";

"Я надеюсь, ты взорвешься при моей жизни", — пишут пользователи сети.

Как сообщалось ранее, пока люди следят за Бетельгейзе, ученые зафиксировали, как в далекой галактике звезда тайком "сожрала" одну из своих планет.