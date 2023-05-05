Что находится внутри Луны: ученые поставили точку в многолетнем споре

Что находится внутри Луны

Ученые готовы поставить окончательную точку в давних спорах о том, что находится внутри Луны и есть ли у нее раскаленное ядро.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Nature, группа французских планетологов проанализировала огромное количество данных, полученных от разных космических аппаратов в течение десятилетий изучения спутника Земли.

После этого они создали несколько моделей для разных видов ядра и заявили, что обнаружили наиболее правдоподобный вариант.

Так по их словам, в центре Луны действительно находится раскаленное внешнее ядро, внутри которого находится твердое внутреннее ядро. По оценкам планетологов, диаметр внутреннего ядра составляет около 516 километров, а внешнего — 720 километров. Для сравнения диаметр всей Луны составляет около 3,5 тысячи километров.

Исследователи утверждают, что твердое внутреннее ядро Луны имеет плотность, примерно как у железа и составляет 7822 кг на кубометр.

После публикации ученые надеются подтвердить свои догадки на месте и ожидают, что новые миссии помогут получить дополнительные сейсмические данные, которые позволят развеять остатки сомнений.

Как сообщалось ранее, ученые придумали способ создания необычайно прочных блоков, которые помогут строить дома на Марсе и Луне. А помогла им в этом обычная картошка.