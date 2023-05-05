Що знаходиться всередині Місяця: вчені поставили крапку у багаторічній суперечці

Що знаходиться всередині Місяця

Вчені готові поставити остаточну крапку в давніх суперечках про те, що знаходиться всередині Місяця і чи має він розпечене ядро.

Як йдеться у дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature, група французьких планетологів проаналізувала величезну кількість даних, отриманих від різних космічних апаратів протягом десятиліть вивчення супутника Землі.

Після цього вони створили кілька моделей для різних видів ядра та заявили, що виявили найбільш правдоподібний варіант.

Так, за їхніми словами, в центрі Місяця дійсно знаходиться розпечене зовнішнє ядро, всередині якого знаходиться тверде внутрішнє ядро. За оцінками планетологів, діаметр внутрішнього ядра становить близько 516 кілометрів, а зовнішнього – 720 кілометрів. Для порівняння діаметр всього Місяця становить близько 3,5 тисяч кілометрів.

Дослідники стверджують, що тверде внутрішнє ядро Місяця має щільність приблизно, як у заліза і становить 7822 кг на кубометр.

Після публікації вчені сподіваються підтвердити свої здогади на місці й очікують, що нові місії допоможуть отримати додаткові сейсмічні дані, які дозволять розвіяти залишки сумнівів.

Як повідомлялося раніше, вчені вигадали спосіб створення надзвичайно міцних блоків, які допоможуть будувати будинки на Марсі та Місяці. А допомогла їм у цьому звичайна картопля.