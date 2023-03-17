Вчені придумали, як будувати будинки на Марсі: допоможе несподіваний продукт

Популярний продукт може стати ключем для будівництва марсіанської колонії

В останні роки тема колонізації сусідніх планет стає все більш популярною, проте вчені все ще мізкують над тим, з чого будувати будинки, наприклад, на Марсі. Крім конвенційних ідей зустрічаються і дуже незвичайні, на кшталт використання для цих цілей грибів або картоплі.

Як повідомляє New Atlas, команда дослідників раніше розробила цеглу AstroCrete, яка складається з крові, сечі та марсіанського грунту, проте тепер вони пішли далі і представили цеглу StarCrete.

Новий матеріал, крім марсіанського пилу, використовує картопляний крохмаль і трохи солі.

Під час випробувань StarCrete мав міцність на стиск 72 мегапаскалі (МПа), що більш ніж удвічі перевищує міцність звичайного бетону (32 МПа). При тому StarCrete, який виготовили з місячного пилу, продемонстрував показники вищі за 91 МПа.

"Оскільки ми вироблятимемо крохмаль як їжу для астронавтів, був сенс розглядати його як сполучний агент, а не людську кров", — пояснив керівник проєкту Алед Робертс.

При цьому, як пояснюють дослідники для виробництва пів тонни марсіанської цегли (близько 213 штук) знадобиться лише 25 кілограмів зневодненої картоплі. Щодо солі, яка підвищує міцність будівельного матеріалу, то її можна отримати вже безпосередньо з марсіанських мінералів або навіть зі сліз астронавтів.

Як повідомлялося раніше, вчені придумали, як використовувати місячний ґрунт для вирощування придатних для споживання рослин.