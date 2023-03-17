Ученые придумали, как строить дома на Марсе: поможет неожиданный продукт

Популярный продукт может стать ключом для строительства марсианской колонии

В последние годы тема колонизации соседних планет становится все более популярной, однако ученые все еще ломают голову над тем, из чего строить дома, к примеру, на Марсе. Помимо конвенциональных идей встречаются и очень даже необычные, вроде использования для этих целей грибов или картофеля.

Как сообщает New Atlas, команда исследователей ранее разработала кирпичи AstroCrete, которые состоят из крови, мочи и марсианской почвы, однако теперь они пошли дальше и представили кирпич StarCrete.

Новый материал помимо марсианской пыли использует картофельный крахмал и немного соли.

Во время испытаний StarCrete обладал прочностью на сжатие 72 мегапаскаля (МПа), что более чем в два раза превышает прочность обычного бетона (32 МПа). При том StarCrete, который изготовили из лунной пыли, продемонстрировал показатели выше 91 МПа.

"Поскольку мы будем производить крахмал как пищу для астронавтов, был смысл рассматривать его как связующий агент, а не человеческую кровь" — объяснил руководитель проекта Алед Робертс.

При этом, как объясняют исследователи для производства полутонны марсианских кирпичей (около 213 штук) понадобится лишь 25 килограмм обезвоженной картошки. Что касается соли, которая повышает прочность строительного материала, то ее можно получить уже непосредственно из марсианских минералов или даже из слез астронавтов.

Как сообщалось ранее, ученые придумали, как использовать лунный грунт для выращивания пригодных для употребления в пищу растений.