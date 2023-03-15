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Колонизация Луны все ближе: ученые придумали, как использовать местный грунт для выращивания еды

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Фермы на Луне
Фермы на Луне

Выращивание еды на Луне является важным шагом к достижению долгосрочного присутствия там человека

Ученые нашли способ применить лунный грунт или реголит для выращивания растений, что может помочь в дальнейшей колонизации спутника Земли. Однако с этим есть нюансы.

Как сообщает издание Space, Европейское космическое агентство (ESA) вместе с норвежской компанией Solsys Mining занялись исследованием возможности использования реголита для выращивания разных растений.

Ранние исследования показали, что лунный грунт становится слишком плотным при взаимодействии с водой, что усложняет растениям возможность расти в нем. Также в нем не хватает азотосодержащих соединений, что тоже не способствует росту.

Однако исследователи предложили альтернативу использованию реголита как он есть. Метод заключается в создании гидропонных ферм, в которых будут использоваться извлеченные из лунной породы полезные для растений минералы.

"Достижение устойчивого присутствия на Луне будет предусматривать использование местных ресурсов и получение доступа к питательным веществам, присутствующим в лунном реголите, которые могут помочь выращивать растения", — говорит инженер по материалам ESA Малгожата Голинська.

Гидропонное земледелие подразумевает, что растения будут выращиваться без грунта в богатой на минералы воде.

В теории лунный реголит будет пропускаться через сортировочные устройства, чтобы извлечь из него полезные минералы, которые затем будут смешиваться с водой. Получившийся таким образом раствор и будет источником полезных веществ для растений.

При этом отмечается, что Solsys Mining уже достигла определенных успехов в выращивании фасоли с использованием имитации реголита.

Как сообщалось ранее, австрийская компания PneumoCell представила концепт надувного жилья на Луне, которое рассчитано на 32 человек и способного обеспечить себя едой и кислородом.

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#Луна #Космос #Колонизация