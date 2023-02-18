Жилье на Луне предлагают сделать надувным: как оно будет выглядеть

Ожидается, что такое жилье будет полностью самодостаточным

Австрийская компания PneumoCell представила концепт надувного жилья на Луне, которое рассчитано на 32 человек.

Как говорится в материале Space, конструкция способна обеспечить себя и колонистов кислородом за счет солнечной энергии. По задумке авторов, само жилье будет очень легким, а для защиты его от микрометеоритов и радиации, его предложили покрыть слоем реголита (лунной породы)

"Это жилье может служить постоянным лунным форпостом, что позволит использовать его как базу для различных будущих миссий", — рассказал соавтор идеи Филип Глезер.

Идея уже была профинансирована Европейским космическим агентством, а для его установки была выбрана местность возле одного из полюсов.

Авторы заверяют, что их лунное жилье "наиболее оптимальное" со всех представленных ранее концептов.

Главной "фишкой" такого жилья является больше зеркало, которое позволит отбивать солнечный свет в специальные теплицы и при этом будет блокировать частицы радиации.

Конструкция не имеет в себе громоздких панелей и других структур, так как ожидается, что все внутренние помещения будут надувными. Для защиты от воздействия внешних условий, их покроют слоем реголита, который также даст им прочности.

Внутреннее помещение являет собой оранжерею в форме кольца, в которой, как ожидается, колонисты могут выращивать себе растения для еды и для производства кислорода. Там же будут расположены и спальни.

Стоит отметить, что об использовании надувных конструкций также задумывалась компания Red House, которая хочет построить дома для Марса. Впрочем, в ее видении стены будут состоять из прочного мицелия, то есть "тела" грибов.