Житло на Місяці пропонують зробити надувним: як воно виглядатиме

Очікується, що таке житло буде повністю самодостатнім

Австрійська компанія PneumoCell представила концепт надувного житла на Місяці, яке розраховане на 32 особи.

Як мовиться в матеріалі Space, конструкція здатна забезпечити себе та колоністів киснем шляхом сонячної енергії. За задумом авторів, саме житло буде дуже легким, а для захисту від мікрометеоритів та радіації його запропонували покрити шаром реголіту (місячної породи).

"Це житло може бути постійним місячним форпостом, що дозволить використовувати його як базу для різних майбутніх місій", — розповів співавтор ідеї Філіп Глезер.

Ідею вже було профінансовано Європейським космічним агентством, а для його встановлення було обрано місцевість біля одного з полюсів.

Автори запевняють, що їхнє місячне житло "найоптимальніше" з усіх представлених раніше концептів.

Головною "фішкою" такого житла є велике дзеркало, яке дозволить відбивати сонячне світло у спеціальні теплиці і при цьому блокуватиме частинки радіації.

Конструкція не має громіздких панелей та інших структур, оскільки очікується, що всі внутрішні приміщення будуть надувними. Для захисту від впливу зовнішніх умов їх покриють шаром реголіту, який також дасть їм міцності.

Внутрішнє приміщення є оранжерею у формі кільця, в якій, як очікується, колоністи можуть вирощувати собі рослини для їжі та для виробництва кисню. Там же будуть розташовані спальні.

Варто зазначити, що про використання надувних конструкцій замислювалася також компанія Red House, яка хоче побудувати будинки для Марса. Втім, у її баченні стіни складатимуться із міцного міцелію, тобто "тіла" грибів.