Колонизация Юпитера не за горами: ученые обнаружили на спутниках планеты полярные сияния, и это очень важно

Спектральный анализ сияния указывает на наличие на спутниках некого подобия кислорода

Пока что человечество занято поиском планет, на которых условия жизни приближены к земным, но со временем людям придется колонизировать все планеты – сначала хотя бы в нашей Солнечной системе.

В этом уверены ученые из Калифорнийского технологического института, говорится в статье в научном издании.

И наряду с наиболее близкими к Земле Марсу и Венере придет очередь и Юпитера – красивой огромной планеты, с огромными четырьмя спутниками.

"Если мы когда-нибудь создадим колонии на четырех больших спутниках Юпитера, то поселившиеся на них люди или их потомки будут с удовольствием смотреть вверх. Ведь помимо вида Юпитера, висящего в небе с обращенной к планете стороны каждой луны, и видов на каждую другую луну, большую и маленькую, можно будет наблюдать красивые полярные сияния", — считает доктор Кэтрин де Клеер.

По словам ученой, удивительным является тот факт, что полярные сияния на указанных спутниках Юпитера были обнаружены в обсерватории Кека с использованием одного из один из самых больших телескопов на Земле, а не при помощи какого-либо из космических аппаратов, посетивших систему.

Мощные полярные сияния на спутниках Юпитера, дают надежду на то, что их колонизация, а также и освоение планеты-гиганта в будущем станут возможными.

Ранее исследование полярных сияний лун Юпитера были усложнены тем, что Земля находится слишком близко к Солнцу, свет которого "ослеплял" и не позволял проводить наблюдения. Поэтому было принято делать это в то время, когда Юпитер блокировал солнечный свет.

"Эти наблюдения сложны, потому что в тени Юпитера луны почти невидимы. Свет, излучаемый их слабыми полярными сияниями, является единственным подтверждением того, что мы вообще направили телескоп в нужное место", — считает доктор Кэтрин де Клеер.

Ученая отмечает, что земные полярные сияния вызваны тем, что магнитное поле планеты направляет заряженные частицы к полюсам, где столкновения с газами в атмосфере создают цвета, которые мы видим. Эти цвета зависят от конкретных газов, с которыми взаимодействуют частицы.

В то же время полярные сияния на спутниках Юпитера различаются в зависимости от отношения каждой луны к наклонному магнитному полю Юпитера и его тени.

Так, ввиду того, что спутник Ио — это не только луна, ближайшая к сердцу магнитного поля, но и атмосфера, постоянно обновляемая вулканическими шлейфами высотой в сотни километров, на нем замечено желто-оранжевое свечение, похожее на свет натриевых уличных фонарей, смешанное с красным и зеленым от кислорода.

"Натрий Ио становится очень слабым в течение 15 минут после входа в тень Юпитера, но требуется несколько часов, чтобы восстановиться после выхода на солнечный свет", — полагает профессор Бостонского университета Карл Шмидт.

Кислородный компонент гораздо более стабилен, и учитывая короткую орбиту Ио, это доминирует большую часть времени.

Тонких атмосфер спутников Европа и Ганимед по-прежнему достаточно для образования полярных сияний, но они темно-красные, а не преобладающие на Земле зеленые.

У всех этих трех спутников есть полярные сияния в ближнем инфракрасном диапазоне, невидимые для наших глаз, но обнаруживаемые телескопами, вызванные калием на Ио и кислородом на следующих двух.

"Яркость различных цветов полярного сияния говорит нам, из чего, вероятно, состоит атмосфера этих спутников. Мы обнаружили, что в ней присутствует молекулярный кислород, похожий в чем-то на тот, которым мы дышим здесь, на Земле. И он, вероятно, является основным компонентом ледяной лунной атмосферы", — считает де Клеер.

В некоторых случаях исследования спектра свечения приводят к неожиданным результатам. К примеру, они показали, что только пятая часть атмосферы спутника Европы состоит из водяного пара, несмотря на то, что в прошлом были обнаружены гейзеры, которые, как считается, исходят из ее внутреннего океана.

Кроме того, команда ученых смогла установить только верхний предел количества воды в атмосфере Ганимеда, несмотря на то, что она также подозревалась в наличии подповерхностного океана. А полярное сияние спутника Каллисто настолько слабое, что его состав было трудно определить. Эти результаты противоречат УФ-исследованиям, которые обнаружили гораздо больше воды. В документах предполагается, что движение в тень может также изменить состав атмосфер Европы и Ганимеда.

В любом случае, исследование полярных сияний на спутниках Юпитера только начинается, и представляется ученым весьма перспективным.

Ранее сообщалось о том, что пока в США заняты изучением спутников далекого Юпитера, хитрые китайцы и вовсе замахнулись на "объятие необъятного" – они решили "словить" невидимую планету.