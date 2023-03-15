Колонізація Місяця все ближче: вчені придумали, як використовувати місцевий ґрунт для вирощування їжі

Вирощування їжі на Місяці є важливим кроком до досягнення довгострокової присутності там людини

Вчені знайшли спосіб застосувати місячний ґрунт або реголіт для вирощування рослин, що може допомогти у подальшій колонізації супутника Землі. Однак із цим є нюанси.

Як повідомляє видання Space, Європейське космічне агентство (ESA) разом із норвезькою компанією Solsys Mining зайнялися дослідженням можливості використання реголіту для вирощування різних рослин.

Ранні дослідження показали, що місячний ґрунт стає занадто щільним при взаємодії з водою, що ускладнює рослинам можливість рости в ньому. Також у ньому не вистачає азотовмісних сполук, що теж не сприяє зростанню.

Однак дослідники запропонували альтернативу використанню реголіту як він є. Метод полягає у створенні гідропонних ферм, у яких використовуватимуться вилучені з місячної породи корисні для рослин мінерали.

"Досягнення стійкої присутності на Місяці передбачатиме використання місцевих ресурсів та отримання доступу до поживних речовин, що присутні у місячному реголіті, які можуть допомогти вирощувати рослини", — каже інженер за матеріалами ESA Малгожата Голинська.

Гідропонне землеробство передбачає, що рослини вирощуватимуться без ґрунту в багатій на мінерали воді.

Теоретично місячний реголіт буде пропускатися через сортувальні пристрої, щоб витягти з нього корисні мінерали, які потім змішуватимуться з водою. Розчин, що вийшов таким чином, і буде джерелом корисних речовин для рослин.

При цьому зазначається, що Solsys Mining вже досягла певних успіхів у вирощуванні квасолі з використанням імітації реголіту.

Як повідомлялося раніше, австрійська компанія PneumoCell представила концепт надувного житла на Місяці, яке розраховане на 32 особи і здатне забезпечити себе їжею та киснем.