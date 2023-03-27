Вистачить на всіх: на Місяці виявили величезну кількість води

Води на Місяці може бути більше, ніж вважали раніше

Реалізація амбітних планів людини щодо колонізації Місяця може стати трохи простішою, оскільки деякі ресурси майбутні поселенці зможуть отримати просто на місці.

Зокрема йдеться про воду, якої там може бути набагато більше, ніж вважалося раніше, про що йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Nature Geoscience.

Після аналізу матеріалу, доставленого на Землю в рамках китайської місії "Чан’є-5", виявилося, що місячне скло, яке повсюдно зустрічається на поверхні природного супутника нашої планети, є доступним матеріалом для вилучення води.

При цьому її запаси на Місяці, за грубими оцінками, становлять від 300 мільйонів до 300 мільярдів тонн. Зазначається, що вона потрапила туди у вигляді частинок водню, який був принесений сонячним вітром.

"Ці результати показують, що місячні ґрунти містять набагато більше води, утвореної сонячним вітром, ніж вважалося раніше", — зазначають автори дослідження.

Протягом багатьох років вважалося, що Місяць це сухе місце і майбутніх колоністів доведеться постачати водою із Землі, проте протягом минулих 20 років орбітальні апарати довели наявність існування водню та льоду в глибоких кратерах на місячних полюсах.

Непрямі докази наявності води, укладеної у скляні кульки, виявили ще місії "Аполлон" 40 років тому, проте першим апаратом, який доставив їх на Землю, став "Чан’є-5" у 2020 році.

Самі кульки утворюються внаслідок падіння на поверхню Місяця мікрометеоритів, які можуть розплавити породу, а доставлені зразки підтверджують, що цей процес триває щонайменше 2 мільярди років.

Як повідомлялося раніше, вчені вигадали спосіб створення надзвичайно міцних блоків, які допоможуть будувати будинки на Марсі та Місяці. А допомогла їм у цьому звичайна картопля.