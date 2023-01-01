На Місяці знайшли "сонячну воду": що це та звідки вона там взялася

Найбільше води може бути у полярних областях

Попри те, що Місяць може здаватися пустельним шматком каменю, на ньому все ж таки є суттєві запаси води, який є частиною реголіту або місячного ґрунту. Нове дослідження пролило світло на те, звідки вона могла там з’явитися.

Як йдеться в матеріалі ScienceAlert, китайські вчені Юйчен Сю та Хен-Ці Тянь проаналізували зразки ґрунту, які були доставлені на Землю апаратом "Чаньє-5", і дійшли висновку, що за появу води на Місяці відповідальне Сонце.

"Сонячна вода" могла утворитися на супутнику нашої планети завдяки сонячному вітру, а саме іонам водню, які вступили в реакцію з витісненими з оксидів атомами кисню, що і призвело до появи частинок води.

Вчені досліджували склад різних зразків мінералів, включаючи олівін, плагіоклаз і скло, які були зібрані в середніх широтах Місяця і виявили, що в їхній верхній сфері багато часток водню — від 1116 до 2516 на мільйон. При цьому співвідношення ізотопів дейтерію та водню було вкрай низьким, що загалом відповідає співвідношенню елементів у сонячному вітрі.

При подальшому дослідженні вчені з’ясували, що кількість води в ґрунті, швидше за все, залежить від температури навколишнього середовища і припустили, що найбільша кількість води може бути знайдена в полярних регіонах Місяця і це може допомогти з реалізацією майбутніх місій.

Нагадаємо, напередодні вчені змогли "зазирнути" всередину Сонця і виявили там дивне павутиння, яке, можливо, причетне до формування сонячного вітру.