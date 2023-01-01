На Луне нашли "солнечную воду": что это и откуда она там взялась

Больше всего воды может быть в полярных областях

Несмотря на то, что Луна может казаться пустынным куском камня, на ней все же есть существенные запасы воды, который является частью реголита или лунного грунта. Новое исследование пролило свет на то, откуда она там могла появиться.

Как говорится в материале ScienceAlert, китайские ученые Юйчен Сю и Хен-Ци Тянь проанализировали образцы грунта, которые были доставлены на Землю аппаратом "Чанъе-5", и пришли к выводу, что за появление воды на Луне ответственно Солнце.

"Солнечная вода" могла образоваться на спутнике нашей планеты благодаря солнечному ветру, а именно ионам водорода, которые вступили в реакцию с вытесненными из оксидов атомами кислорода, что и привело к появлению частиц воды.

Ученые исследовали состав разных образцы минералов, включая оливин, плагиоклаз и стекло, которые были собраны в средних широтах Луны и обнаружили, что в их верхнем шаре много частиц водорода — от 1116 до 2516 на миллион. При этом соотношение изотопов дейтерия и водорода было крайне низким, что в целом соответствует соотношению элементов в солнечном ветре.

При дальнейшем исследовании ученые выяснили, что количество воды в почве скорее всего зависит от температуры окружающей среды и предположили, что наибольшее количество воды может быть найдено в полярных регионах Луны и это может помочь с реализацией будущих миссий.

Напомним, накануне ученые смогли "заглянуть" внутрь Солнца и обнаружили там странную паутину, которая возможно причастна к формированию солнечного ветра.