Хватит на всех: на Луне обнаружили огромное количество воды

Воды на Луне может быть больше, чем считали раньше

Реализация амбициозных планов человека по колонизации Луны может стать чуть проще, поскольку некоторые ресурсы будущие поселенцы смогут получить прямо на месте.

В частности речь идет о воде, которой там может быть гораздо больше, чем считалось раньше, о чем говорится в новом исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

После анализа материала, доставленного на Землю в рамках китайской миссии "Чанъэ-5", оказалось, что лунное стекло, которое повсеместно встречается на поверхности естественного спутника нашей планеты является доступным материалом для извлечения воды.

При этом ее запасы на Луне по грубым оценкам составляют от 300 миллионов до 300 миллиардов тонн. Отмечается, что она туда попала в виде частиц водорода, который был принесен солнечным ветром.

"Эти результаты показывают, что лунные почвы содержат гораздо больше воды, образованной солнечным ветром, чем считалось ранее", — отмечают авторы исследования.

В течение множества лет считалось, что Луна это сухое место и будущих колонистов придется снабжать водой с Земли, однако в течение прошедших 20 лет орбитальные аппараты доказали наличие существования водорода и льда в глубоких кратерах на лунных полюсах.

Косвенные доказательства наличия воды, заключенной в стеклянные шарики, были обнаружены еще миссиями "Аполлон" 40 лет назад, однако первым аппаратом, который доставил их на Землю, стал "Чанъэ-5" в 2020 году.

Сами шарики образовываются вследствие падения на поверхность Луны микрометеоритов, которые могут расплавить породу, а доставленные образцы подтверждают, что этот процесс длится минимум 2 миллиарда лет.

Как сообщалось ранее, ученые придумали способ создания необычайно прочных блоков, которые помогут строить дома на Марсе и Луне. А помогла им в этом обычная картошка.