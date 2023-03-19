Человек возвращается на Луну в обновленном виде: в NASA показали скафандр для миссии "Артемида"

Пока костюм является прототипом

Компания Axiom Space, которую американское аэрокосмическое агентство избрало для изготовления скафандров для миссии "Артемида", показало как будут выглядеть астронавты на Луне.

Дизайн космических скафандров, в которых люди отправятся на Южный полюс спутника Земли, был обнародован на сайте NASA.

Сообщается, что первый прототип костюма был представлен в среду, 15 марта, во время мероприятия в Космическом центре Хьюстона (Техас).

Скафандр получил название AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), а разрабатывали его специально, чтобы он подошел и мужчинам и женщинам. К преимуществам над уже существующими моделями также относится то, что данный скафандр обеспечивает лучшую мобильность.

AxEMU должен защитить астронавтов от лунной пыли и экстремальных температур, а также имеет встроенное оборудование для работы на поверхности Луны.

Компания говорит, что испытания скафандра начнутся в ближайшем будущем.

Миссия "Артемида" призвана вернуть человека на Луну и в перспективе должна закончится запуском обитаемой лунной базы, которая поможет людям в дальнейшей колонизации спутника Земли. Эту базу затем будут использовать в качестве перевалочного пункта для дальнейшей космической экспансии.

Первый этап миссии завершился в конце 2022 года, когда корабль "Орион" облетел Луну и успешно вернулся на Землю.