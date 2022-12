На борту космического корабля "Орион" оставили тайное послание: о чем речь

Задания могут показаться сложными для незнакомых с американской космической историей людей

Космическая миссия "Артемида", на первом этапе которой к Луне был запущен космический корабль "Орион", приковал внимания многих любителей космоса, а потому американское космическое агентство (NASA) решило устроить для них небольшой квест. Он заключался в том, чтобы найти "пасхалки" на снимках интерьера корабля.

После успешного возвращения на Землю, в NASA обнародовали информацию о своих секретных посланиях, а также рассказали, что они значат. Всего пасхалок было пять и они могут показаться сложными для тех, кто не особо ориентируется в истории американских космических программ.

Ниже приведено фото, на котором спрятаны все секретные послания.

Интерьер Ориона

Первая из них представляет собой изображение красной птицы в верхнем правом углу. Это дань уважения бывшему руководителю программы "Орион" Джонсону Марку Гайеру, который работал над кораблем с 2008 года, однако не дожил до его запуска. Гайер был фанатом бейсбольной команды St. Louis Cardinals, а красная птица является ее логотипом.

Еще одна пасхалка представляет собой набор точек и тире над бортовым компьютером и читается как "Чарли". Таким образом работники НАСА решили отдать честь заместителю руководителя программы "Орион" Чарли Лундквисту, который тоже не дожил до запуска корабля.

Ниже бортового компьютера есть ряд цифр, которые представляют собой коды стран, работавших над сервисным модулем. Это США, Германия, Италия, Швейцария, Франция, Бельгия, Швеция, Дания, Норвегия, Испания и Нидерланды.

Справа от люка есть желтая наклейка с буквами C, B, A, G и F. Это аккорды из песни Барта Ховарда "Fly Me to the Moon", написанной еще в 1954 году. В исполнении Фрэнка Синатры она стала ассоциироваться с полетами на Луну кораблей "Апполон".

Последеняя пасхалка расположена на верхней части сиденья пилота. Этот набор белых и черных прямоугольников является двоичным кодом цифры 18, что является намеком на продолжение миссий "Апполон", последний из которых был 17-м по счету.

Напомним, амбициозный проект "Артемида" призван вернуть людей на Луну и в идеале должен завершиться строительством там постоянной обитаемой базы. При этом с запуском "Ориона" постоянно возникали проблемы, из-за чего его запуск несколько раз откладывали. В конечном итоге это привело к тому, что корабль был запущен без экипажа, а людей к Луне отправят не ранее 2024 года.