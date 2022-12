На борту космічного корабля "Оріон" залишили таємне послання: про що йдеться

Завдання можуть здатися складними для незнайомих з американською космічною історією людей

Космічна місія "Артеміда", на першому етапі якої до Місяця було запущено космічний корабель "Оріон", прикував увагу багатьох любителів космосу, а тому американське космічне агентство (NASA) вирішило влаштувати для них невеликий квест. Він полягав у тому, щоб знайти "пасхалки" на знімках інтер’єру корабля.

Після успішного повернення на Землю, NASA оприлюднили інформацію про свої секретні послання, а також розповіли, що вони означають. Усього пасхалок було п’ять і вони можуть здатися складними для тих, хто не особливо орієнтується в історії американських космічних програм.

Нижче наведено фото, на якому заховані всі секретні послання.

Інтер’єр Оріону

Перша з них є зображенням червоного птаха у верхньому правому кутку. Це данина поваги до колишнього керівника програми "Оріон" Джонсона Марка Гайєра, який працював над кораблем з 2008 року, проте не дожив до його запуску. Гайєр був фанатом бейсбольної команди St. Louis Cardinals, а червоний птах є її логотипом.

Ще одна пасхалка є набором точок і тире над бортовим комп’ютером і читається як "Чарлі". Таким чином, працівники НАСА вирішили віддати честь заступнику керівника програми "Оріон" Чарлі Лундквісту, який теж не дожив до запуску корабля.

Нижче бортового комп’ютера є ряд цифр, які є кодами країн, які працювали над сервісним модулем. Це США, Німеччина, Італія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Швеція, Данія, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

Праворуч від люка є жовта наклейка з літерами C, B, A, G та F. Це акорди з пісні Барта Ховарда "Fly Me to the Moon", написаної ще 1954 року. У виконанні Френка Сінатри вона почала асоціюватися з польотами на Місяць кораблів "Апполон".

Остання пасхалка розташована на верхній частині сидіння пілота. Цей набір білих і чорних прямокутників є двійковим кодом цифри 18, що є натяком на продовження місій "Аполлон", останній з яких був 17-м.

Нагадаємо, амбітний проєкт "Артеміда" покликаний повернути людей на Місяць і в ідеалі має завершитися будівництвом там постійної населеної бази. При цьому із запуском "Оріона" постійно виникали проблеми, через що його запуск кілька разів відкладали. Зрештою, це призвело до того, що корабель був запущений без екіпажу, а людей до Місяця відправлять не раніше 2024 року.