Людина повертається на Місяць у оновленому вигляді: у NASA показали скафандр для місії "Артеміда"

Поки що костюм є прототипом

Компанія Axiom Space, яку американське аерокосмічне агентство обрало для виготовлення скафандрів для місії "Артеміда", показало, як виглядатимуть астронавти на Місяці.

Дизайн космічних скафандрів, в яких люди вирушать на Південний полюс супутника Землі, було оприлюднено на сайті NASA.

Повідомляється, що перший прототип костюма було представлено у середу, 15 березня, під час заходу у Космічному центрі Х’юстона (Техас).

Скафандр отримав назву AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), а розробляли його спеціально, щоби він підійшов і чоловікам і жінкам. До переваг над існуючими моделями також відноситься те, що даний скафандр забезпечує кращу мобільність.

AxEMU повинен захистити астронавтів від місячного пилу та екстремальних температур, а також має вбудоване обладнання для роботи на поверхні Місяця.

Компанія каже, що випробування скафандра розпочнуться найближчим часом.

Місія "Артеміда" покликана повернути людину на Місяць і в перспективі має закінчитися запуском довгострокової місячної бази, яка допоможе людям у подальшій колонізації супутника Землі. Цю базу потім використовуватимуть як перевалковий пункт для подальшої космічної експансії.

Перший етап місії завершився наприкінці 2022 року, коли корабель "Оріон" облетів Місяць та успішно повернувся на Землю.