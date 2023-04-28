Колонізація Місяця все ближче: у NASA знайшли вирішення проблеми з киснем

Вчені вигадали, як отримати кисень на Місяці

Дослідники Північноамериканського космічного агентства (NASA) вперше змогли отримати кисень із місячного ґрунту, що може стати критично важливою технологією для створення постійної колонії на супутнику Землі.

Як мовиться на сайті відомства, місячний ґрунт або реголіт має у своєму складі сполуки, які теоретично можуть бути використані для виробництва кисню за допомогою сонячного випромінювання.

Для проведення дослідження вченим довелося створити імітатор реголіту, а потім його опромінити потужним лазером, який у цьому експерименті замінив концентратор сонячної енергії (він схожий на велику лінзу). Сам досвід проводився всередині камери карботермічного відновлення (CaRD), яка створювалася для пошуку води на Місяці.

Під час нагрівання імітатора реголіту вчені виявили чадний газ (CO), який потім може бути перетворений на чистий кисень.

"Ця технологія може виробляти на поверхні Місяця в кілька разів більше власної ваги кисню на рік, що забезпечить стійку присутність людини та місячну економіку", — каже керівник проєкту Аарон Паз.

На Землі такі реактори використовуються для виробництва чадного та вуглекислого газу, який потім використовується у виробництві, наприклад, сонячних панелей. Це був перший експеримент, у якому моделювалося використання такого пристрою на Місяці.

Як повідомлялося раніше, нове дослідження показало, що на Місяці є величезна кількість води, яка потрапила туди разом із сонячним вітром.