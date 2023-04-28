Колонизация Луны все ближе: в NASA нашли решение проблемы с кислородом

Ученые придумали, как добыть кислород на Луне

Исследователи Североамериканского космического агентства (NASA) впервые смогли получить кислород из лунного грунта, что может стать критически важной технологией для создания постоянной колонии на спутнике Земли.

Как говорится на сайте ведомства, лунный грунт или реголит имеет в своем составе соединения, которые в теории могут быть использованы для производства кислорода с помощью солнечного излучения.

Для проведения исследования ученым пришлось создать имитатор реголита, а потом подвергли его излучению от мощного лазера, который в этом эксперименте заменил концентратор солнечной энергии (он похож на большую линзу). Сам опыт проводился внутри камеры карботермического восстановления (CaRD), которая создавалась для поисков воды на Луне

В ходе нагревания имитатора реголита ученые обнаружили угарный газ (CO), который затем может быть превращен в чистый кислород.

"Эта технология может производить на поверхности Луны в несколько раз больше собственного веса кислорода в год, что обеспечит устойчивое присутствие человека и лунную экономику", — говорит руководитель проекта Аарон Паз.

На Земле такие реакторы используются для производства угарного и углекислого газа, который затем используется в производстве, например, солнечных панелей. Это был первый эксперимент, в котором моделировалось использование подобного устройства на Луне.

Как сообщалось ранее, новое исследование показало, что на Луне есть огромное количество воды, которая попала туда вместе с солнечным ветром.